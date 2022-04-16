Рецепт сирної паски без яєць із шоколадом

Сирну паску приготувати дуже просто. Для цього потрібно змішати всі інгредієнти, викласти в форму і набратися терпіння, поки стече зайва рідина.

Якщо у вас немає спеціальної форми у вигляді усіченої піраміди, можна приготувати сирну паску в звичайному ситі, яке знайдеться на кожній кухні. Для цього викладіть форму декількома шарами марлі і перекладіть туди сирну масу. Поставте сито на миску, а зверху розташуйте блюдце і банку з водою, щоб рідина стікала і готова паска набула потрібної форми.

Час приготування:

підготовка – 40 хвилин

очікування – 24 години

Інгредієнти:

900 г сиру будь-якої жирності

200 мл вершків 33%

150 г цукру

100 г вершкового масла

100 г родзинок

90 г білого шоколаду

90 г чорного шоколаду

30 г смаженого мигдалю

2 ч. л ванільного цукру

дрібка солі

Приготування покроково:

1. Сир протираємо через сито або перебиваємо блендером, щоб текстура готової паски вийшла більш легкою й ніжною без грудочок. Окремо збиваємо жирні вершки.

2. У великій мисці розтираємо цукор та розм'якшене вершкове масло. Сюди ж додаємо сіль і ванільний цукор. Потім висипаємо сир та гарно все перемішуємо до однорідності. Вводимо збиті вершки і акуратно перемішуємо за допомогою лопатки.

3. Мигдаль заливаємо окропом і залишаємо на 5 хвилин. Зливаємо воду й очищаємо шкірку. Підсушуємо на сковороді. Після цього горіхи рубаємо ножем.

4. До сирної маси додаємо ізюм та мигдаль, добре перемішуємо. Ділимо її на дві частини. Можна поділити навпіл або відкласти невелику порцію маси для темних шоколадних вкраплень. Розтоплюємо шоколад на водяній бані і додаємо до сирної маси. В одну миску - білий, в другу - чорний. Добре перемішуємо.

5. Форму для приготування паски вистеляємо кількома шарами марлі, щоб маса не витікала і не приставала до стінок. По черзі викладаємо темну й світлу масу.

6. Зверху накриваємо форму кришкою, ставимо в миску або тарілку, щоб могла стікати зайва рідина. Зверху ставимо прес. Я для цього використовую банку з водою. Відправляємо в холодильник мінімум на 24 години. Рідину періодично зливаємо. Готову сирну паску витягуємо з форми, акуратно прибираємо марлю і можемо дегустувати.

Сирна паска з шоколадом без випічки і яєць готова! Прикрасити її можна розтопленим шоколадом або залишити без прикраси - вона сама собою має святковий вигляд.

Відеоверсія рецепту:

Смачного та гарних свят!

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