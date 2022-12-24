Костюми, вирізи та карго: Андре Тан підвів модні підсумки 2022 року

Рік добігає кінця, і тому саме час почати підбивати модні підсумки.

"Фешн індустрія запропонувала нам багато трендів цього року, і було дуже складно виділити кілька, але я підібрав найзначущіші", — каже Андре Тан.

1. Штани карго

Вільні штани у стилі мілітарі увірвалися до фешн світу цього року — вони зручні, практичні та мають дуже ефектний вигляд, через свою брутальність на жіночій фігурі. Вільний крій, базові відтінки, велика фурнітура та кишені дійсно приваблюють, і тому не дивно, що вони стали однієї з базових речей у гардеробі багатьох.

Фото: Instagram Андре Тана

2. Тотал лук

Монохромні образи або тотал луки знайшли безліч застосувань цього року як у повсякденному стилі, так і у вечірніх аутфітах — вони мають ефектний та лаконічний вигляд. Важливо, що тотал луки — це не лише про однотонні комбінації, джинсовий та шкіряний тотал луки є не менш актуальними трендами (до речі, вони будуть популярні й наступного року).

Фото: Instagram Андре Тана

3. Анімалістичні принти

Тваринні принти — більше, ніж тренд, вони дійсно поза часом. Але все ж таки те, що тигр був символом цього року стало визначним фактором, і тваринні принти, а особливо леопардові, набули неабиякої популярності.

Фото: Instagram Андре Тана

4. Костюми вільного крою

Однозначно цей тренд - фаворит багатьох. Цього року ми спостерігали метаморфози у жіночих костюмах зі штанами. Разом із класичними костюмами, однобортними та двобортними жакетами, стали трендовими моделі креативного крою — з асиметричними жакетами та незвичайними штанами. І, звичайно ж, тренд на маскулінний крій, який робить жіночі костюми такими звабливими, надаючи витонченості та тендітності жіночому тілу.

Фото: Instagram Андре Тана

5. Вирізи

Модна тенденція на вирізи чи cut-outs — це прояв жіночності. Цього року були на піку речі саме з незвичайними вирізами, які розташовувалися у незвичних місцях одягу, мали складну форму та мали оригінальний вигляд.

Фото: Instagram Андре Тана

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