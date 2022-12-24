Костюми, вирізи та карго: Андре Тан підвів модні підсумки 2022 року

Рік добігає кінця, і тому саме час почати підбивати модні підсумки.
"Фешн індустрія запропонувала нам багато трендів цього року, і було дуже складно виділити кілька, але я підібрав найзначущіші", — каже Андре Тан.
1. Штани карго
Вільні штани у стилі мілітарі увірвалися до фешн світу цього року — вони зручні, практичні та мають дуже ефектний вигляд, через свою брутальність на жіночій фігурі. Вільний крій, базові відтінки, велика фурнітура та кишені дійсно приваблюють, і тому не дивно, що вони стали однієї з базових речей у гардеробі багатьох.
2. Тотал лук
Монохромні образи або тотал луки знайшли безліч застосувань цього року як у повсякденному стилі, так і у вечірніх аутфітах — вони мають ефектний та лаконічний вигляд. Важливо, що тотал луки — це не лише про однотонні комбінації, джинсовий та шкіряний тотал луки є не менш актуальними трендами (до речі, вони будуть популярні й наступного року).
3. Анімалістичні принти
Тваринні принти — більше, ніж тренд, вони дійсно поза часом. Але все ж таки те, що тигр був символом цього року стало визначним фактором, і тваринні принти, а особливо леопардові, набули неабиякої популярності.
4. Костюми вільного крою
Однозначно цей тренд - фаворит багатьох. Цього року ми спостерігали метаморфози у жіночих костюмах зі штанами. Разом із класичними костюмами, однобортними та двобортними жакетами, стали трендовими моделі креативного крою — з асиметричними жакетами та незвичайними штанами. І, звичайно ж, тренд на маскулінний крій, який робить жіночі костюми такими звабливими, надаючи витонченості та тендітності жіночому тілу.
5. Вирізи
Модна тенденція на вирізи чи cut-outs — це прояв жіночності. Цього року були на піку речі саме з незвичайними вирізами, які розташовувалися у незвичних місцях одягу, мали складну форму та мали оригінальний вигляд.
Читайте також:
- Що одягнути на Новий рік: поради від дизайнера Андре Тана
- Тонкі пуховики, квітковий принт і з ременем: Андре Тан назвав неактуальний зимовий одяг і чим його замінити
- Більше жодних помпонів та написів: Андре Тан розповів, які шапки вийшли з моди та чим їх замінити
- Кінна естетика, челсі та платформи: Андре Тан назвав наймодніше взуття цієї зими