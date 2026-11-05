Названа нова тема Met Gala 2027

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Метрополітен-музей оголосив, що весняна виставка Інституту костюма 2027 року та Met Gala будуть присвячені звичному одягу й повсякденним матеріалам, які завдяки творчому втручанню дизайнерів перетворюються на щось надзвичайне, повідомляє видання Vogue.

Виставка матиме назву «extraORDINARY: Мода і поетика повсякденності». Її мета — спонукати відвідувачів «побачити повсякденне по-новому». Експозиція розглядатиме тему з двох боків: перший буде присвячений переосмисленню звичних предметів гардероба — наприклад, футболок і джинсів; другий покаже, як скромні, навіть «одноразові» матеріали, такі як папір, алюміній і пластик, перетворюються на мистецтво, яке можна носити.

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Тема Met Gala 2027

Виставка замінить масштабний проєкт про Джона Гальяно, який спочатку планували на 2027 рік, але згодом скасували після того, як він опинився в центрі культурних суперечок.

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«У мене не було плану Б», — відверто зізнається Болтон. «Для мене було дуже важливо створити виставку, яка не була б просто показом шедеврів або чимось, що ми могли б зробити значно легше. Я хотів, щоб вона була такою ж складною, провокаційною та прекрасною, як виставка, присвячена Джону Гальяно».

Сукня-футболка з весняної колекції Vetements 2024, яка буде представлена ​​в залі виставки «Знайомі форми». Фото: Vetements

«Для мене було принципово важливо придумати ідею, яка не була б просто заміною попереднього задуму. Вона також мала мати певний зв’язок із сучасністю».

За відправну точку Болтон узяв нещодавно завершену виставку Інституту костюма 2026 року — «Costume Art». Вона «помістила одягнене людське тіло в центр естетичного досвіду», — пояснює він. «І, мабуть, саме це змусило мене більше замислитися над тим, як ми відчуваємо одяг у повсякденному житті — через звички, дотики, рухи та відчуття».

У цьому сенсі «extraORDINARY» перегукується з тенденцією останніх модних показів, коли дизайнери звертаються до реального, впізнаваного одягу та підкреслюють індивідуальність через стилізацію образів. Це навіть можна назвати демонстрацією душі.

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Звичні форми

Один із розділів виставки, «Familiar Forms» («Знайомі форми»), детальніше досліджуватиме, як дизайнери переосмислюють звичайні предмети одягу. Серед представлених робіт будуть футболки Virgil Abloh для Off-White, виразні білі сорочки Джанфранко Ферре, тренчі Джонатана Андерсона для Loewe та різних дизайнерів Burberry, а також пухові сукні з колекцій П’єрпаоло Піччолі для Moncler.

Звичайні матеріали

Інший розділ, «Common Matter» («Звичайна матерія»), буде присвячений потенціалу непотрібних матеріалів і знайдених предметів, які перетворюються на повноцінний одяг. Особливе місце в цій галереї посідатимуть роботи Maison Margiela та інших дизайнерів, які регулярно дають нове життя використаним матеріалам.

«Паперова сукня може вимагати стільки ж майстерності та праці, скільки й шовкова», — зазначає Болтон.

За його словами, вартість матеріалу майже нічого не говорить про рівень майстерності, необхідний для його перетворення.

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«Повторне використання та реконструкція проходять крізь усю виставку, адже мене цікавить, як речі набувають нового життя і як це змінює наші цінності та ставлення до них».

Питання цінності, споживання та раціонального використання ресурсів надають виставці особливої актуальності.

«Вона змусить нас замислитися: чого ми не помічаємо? Від чого відмовляємося? Що робить річ вартою того, щоб її зберегти?»

«Я вважаю, що мода дуже часто асоціюється з прагненням до нового та швидкоплинного. Мені ж цікаво дослідити, які можливості відкриваються, коли ми повертаємося до знайомих речей. Є щось надихаюче в усвідомленні того, скільки уяви приховує в собі повсякденність».

Коли відбудеться виставка?

Виставка відкриється для широкої публіки 9 травня 2027 року, після Met Gala, який відбудеться 3 травня 2027 року. Вона триватиме до 9 січня 2028 року.

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