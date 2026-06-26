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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
126
Час на прочитання
1 хв

Принцеса Алексія святкує 21-річчя: нідерландський королівський палац поділився її новим фото

У нідерландській королівській родині сьогодні свято.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Алексія

Принцеса Алексія / © Associated Press

Середній дочці короля Віллема-Олександра та королеви Максими — принцесі Алексії — виповнився 21 рік.

З цієї нагоди сім’я поділилася на своїй сторінці в Instagram новим портретним знімком принцеси з підписом:

«Принцеса Алексія сьогодні відзначає свій 21-й день народження».

Одягнена Алексія в оливкову сукню з коричневим поясом на талії та одним рукавом, а друге її плече оголене. У руках вона тримає невеликий коричневий клатч із замші. Волосся Алексії зібрано в низьку зачіску, а у вухах золоті сережки-кільця та легкий макіяж на обличчі. Кадр було зроблено під час знімання літньої фотосесії сім’ї.

Принцеса Аріана, королева Максима, принцеса Амалія та принцеса Алексія / © Associated Press

Принцеса Аріана, королева Максима, принцеса Амалія та принцеса Алексія / © Associated Press

Принцеса Алексія — друга з трьох дочок короля Віллема-Олександра та королеви Максими. Нагадаємо, раніше ми показували, як змінилася зовнішність середньої дочки короля та королеви.

Принцеса Алексія / © Associated Press

Принцеса Алексія / © Associated Press

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
126
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