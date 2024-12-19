Стильний принц Жак та яскрава принцеса Габріелла: діти княгині Шарлін відвідали відкриття ялинки

Разом з мамою Шарлін та батьком Альбером десятирічні принц Жак і принцеса Габріелла відвідали церемонію відкриття різдвяної ялинки в Монако.

Принц Жак і принцеса Габріелла / Фото: Getty Images

На ній принц Жак з'явився в молочно-білому пальті, з кашеміровим шарфом на шиї, у синіх джинсах і бежевих кедах на липучках, а його сестра принцеса Габріелла вдяглася у червоне святкове пальто і лаковані балетки до тону, а під пальтом у дівчинки був светр з високою горловиною. На голові у Габріелли був червоний обруч, декорований червоними кружальцями на кшталт намистин, а у вухах – золоті сережки з перлами.

Принц Жак і принцеса Габріелла / Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц Жак – спадкоємець монакського престолу. Раніше ми зібрали для вас цікаві факти про нього та його сестру, яка старша за нього на кілька хвилин.

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