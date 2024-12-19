Ручне прання: як це правильно робити

У світі сучасних пральних машин ручне прання здається заняттям із минулого. Однак цей спосіб залишається незамінним, коли мова йде про делікатний одяг або речі, які потребують особливого догляду. Ручне прання дозволяє зберегти текстуру, колір і форму, зробивши одяг довговічнішим.

Ручне прання – це не тільки про ніжну білизну. Сорочки, джинси, светри, бейсболки, вовна та шовк також часто вимагають дбайливого очищення. Попри те, що цей процес займає більше часу, ніж прання в машині, він є відмінним способом захистити улюблені речі від зношування або уникнути витрат на хімчистку.

Якщо ви хочете освоїти мистецтво ручного прання, видання Real Simple розповіло, як правильно доглядати за одягом.

Підготовка

Щоб процес прання був максимально ефективним, важливо до нього підготуватися.

Перевірте етикетку на одязі. Перш ніж занурювати річ у воду, уважно прочитайте інструкції на етикетці. Напис "лише хімчистка" підкажуть, чи можна прати річ вручну. Також зверніть увагу на рекомендовану температуру води.

Оберіть правильний мийний засіб. Можна використовувати й звичайний засіб, але важливо правильно дозувати його, щоб уникнути пошкодження тканини.

Правильне полоскання та сушіння. Злийте мильну воду перед тим, як почати полоскання. Потім промийте річ у прохолодній воді до повного зникнення піни. Для сушіння використовуйте рушник, вішалку чи сушарку, щоб зберегти форму тканини.

Як прати вручну

Бюстгальтери

Ручне прання бюстгальтерів допомагає зберегти їхню форму та подовжити термін служби.

Наповніть раковину: використовуйте теплу воду та невелику кількість мийного засобу.

Замочіть і промийте: обережно перемішайте воду, щоб уникнути зачеплення мережива чи гачків. Залиште на годину, потім промийте.

Сушіть: не викручуйте бюстгальтер – лише промокніть його рушником і покладіть рівно сушитися.

Спідня білизна

Прання білизни вручну дозволяє зберегти еластичність і м'якість тканин.

Замочіть у теплій воді з мийним засобом.

Перемішайте та промийте: після замочування легко перемішайте білизну у воді та промийте чистою водою.

Висушіть: обережно відіжміть воду та розкладіть на рушнику.

Сорочки

Навіть щільні сорочки потребують дбайливого догляду.

Замочіть у теплій мильній воді.

Обережно потріть: приділіть увагу комірцям і манжетам.

Сушіть на вішалці: використовуйте м'які вішалки, які не зіпсують форму.

Светри

Светри з натуральних тканин, таких як вовна, потребують особливого підходу.

Наповніть раковину прохолодною водою: додайте мийний засіб, спеціально розроблений для вовни.

Замочіть і промийте: залиште светр у воді на 30–60 хвилин.

Сушіть на рушнику: викладіть светр горизонтально, щоб уникнути розтягування.

Джинси

Хоча джинси не потребують частого прання, ручне прання допомагає уникнути зношування.

Замочіть у холодній воді з мийним засобом.

Перемішайте та промийте: замочіть джинси на 30 хвилин, потім промийте до чистої води.

Сушіть: сміливо викрутіть зайву воду та повісьте сушитися.

Головні убори

Бейсболки та капелюхи вимагають дбайливого очищення, адже вони швидко вбирають бруд і запахи.

Точкове очищення: видаліть плями за допомогою шампуню чи мийного засобу.

Замочіть у холодній воді: залиште на 30 хвилин або більше, залежно від забруднень.

Сушіть на рушнику: сформуйте шапку, використовуйте рушники для збереження форми.

Вовна та шовк

Вовняні та шовкові речі є найбільш делікатними, тому їх краще прати вручну.

Наповніть раковину прохолодною водою.

Замочіть і промийте: перемішайте речі у воді та залиште на 30 хвилин.

Сушіть на рушнику: викладіть виріб горизонтально, щоб уникнути усадки.

Ручне прання – це не складно, якщо знати, як правильно діяти. Використовуйте ці поради, щоб ваш улюблений одяг залишався гарним, як новий.

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