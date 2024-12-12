У стильному жителі та високих чоботях: княгиня Шарлін приїхала з чоловіком вручати різдвяні подарунки

Княже подружжя Монако традиційно вручило подарунки Червоного Хреста напередодні Різдва.
Князь Альбер II і княгиня Шарлін вручили подарунки людям похилого віку в Монако. Ця акція проходить щорічно напередодні різдвяних та новорічних свят.
Княгиня Шарлін з'явилася на заході у чорному трикотажному джемпері, поверх якого вона одягла темно-зелену довгу жилетку і взула високі шкіряні чоботи чорного кольору на підборах, а в руках несла підібрану до них сумку.
У Шарлін на пальці виблискувала її заручальна каблучка з діамантом, у вухах були сережки, а на обличчі чорні сонцезахисні окуляри. Князь Альбер був у темно-синьому костюмі, сорочці та синій краватці в яскраву різнокольорову цятку.
Днями княгиня Шарлін разом із двома дітьми відвідала відкриття різдвяного села у Монако. Принц Жак і принцеса Габріелла тоді з'явилися на публіці в дублянках, а Шарлін одягла шкіряну руду куртку та штани-кльош.
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