В оксамитовій сукні та з брошкою з сапфірами: королева Камілла з дітьми прикрасила ялинку в Кларенс-гаусі

Королева Камілла дев'ятнадцятий рік поспіль запросила хворих дітей прикрасити її різдвяну ялинку у Кларенс-гаусі – резиденції, де вони з королем Чарльзом проживають.
Її Величність запрошує до особняка сім'ї, якими опікується підтримувана нею організація Helen & Douglas House та благодійний фонд Roald Dahl's Marvellous Children's Charity, щоб допомогти прикрасити святкове дерево.
Королева Камілла мала вишуканий вигляд в мідісукні з синього оксамиту та темних замшевих чоботях, коли вона вітала своїх гостей. Образ королева доповнила двома брошками – метеликом з сапфірами та маленькою брошкою-мухою, яку вже носила раніше.
Перед тим, як сім'ї приєдналися до королеви на обіді, їх потішили виступом оркестру.
Цього року не було оленів, і королева пожартувала: "Цього року ми маємо Санту, але немає оленів — їх помістили на карантин".
Ще як герцогиня Корнуольська 2007 року Камілла стала покровителькою Helen & Douglas House, і відтоді дітей з хоспісу щороку запрошують прикрасити її різдвяну ялинку.
Нагадаємо, раніше ми показували, як прикрасили Гайгроув-гаус – особистий маєток короля Чарльза – до Різдва та Нового року.
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