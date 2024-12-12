Дозвіл поліції відкривати посилки: правник пояснив, що зміниться

Правник запевнив, що процедура огляду посилок залишається незмінною. Це можна буде робити лише за дозволом слідчого судді.

Зареєстрований у Верховній Раді законопроєкт, який дозволяє поліцейським відкривати поштові відправлення, спрямований лише на уточнення понять у законодавстві. Він не створює нових ризиків для українців.

Про це правник, ексрадник голови МВС України Володимир Мартиненко розповів у ефірі телеканалу "Київ24".

Як пояснив Мартиненко, право поліцейських оглядати поштові відправлення не є чимось новим. Йдеться про приведення у відповідність термінології, застосованої у законодавстві.

Правник запевнив, що процедура огляду посилок залишається незмінною. Це можна робити лише за дозволом слідчого судді. Для цього має бути відкрите кримінальне провадження та надане обґрунтування, яке дозволить судді ухвалити відповідне рішення.

"Суддя має дати дозвіл, а для того, щоб він дав дозвіл, слідчий має обґрунтувати, для чого цю процедуру треба зробити. Тобто тут для добропорядних громадян абсолютно нічого не змінюється, і в законі лише змінюється порядок використання термінології", – пояснив ексрадник голови МВС.

Він також зазначив, що йдеться не про доступ абсолютно до всіх посилок, речей, листів, які транспортуються, а лише про цю процедуру, в межах розслідування кримінальних проваджень.

"Тобто до добропорядних громадян це відношення не має", – наголосив Мартиненко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 6 грудня у Верховній Раді було зареєстрований законопроєкт №12294 про право для правоохоронних органів відкривати та вилучати будь-які відправлення у поштових відділеннях.

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