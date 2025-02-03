Його заскочили фотографи: принц Крістіан приїхав на військову службу

Старший син короля Фредеріка X та королеви Мері – принц Крістіан – розпочав військову службу.
Сьогодні майбутній король Данії, який стане монархом після свого батька Фредеріка X, але ще не скоро, прибув до казарм Гусарського полку, щоб розпочати військову службу.
Крістіан був у бежевому джемпері, синьому пальті та сірих джинсах, а взутий у кросівки. У нього на плечі висіла велика чорна сумка. Принц мав не дуже веселий вигляд, але трохи усміхнувся до фотографів.
Раніше ми розповідали, що відомо про спадкоємця данського престолу.
Також навчання у військово-морській школі зараз проходить принцеса Леонор – спадкоємиця іспанського престолу – дочка короля Філіпа VI та королеви Летиції.
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