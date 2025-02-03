Його заскочили фотографи: принц Крістіан приїхав на військову службу

Сьогодні майбутній король Данії, який стане монархом після свого батька Фредеріка X, але ще не скоро, прибув до казарм Гусарського полку, щоб розпочати військову службу.

Крістіан був у бежевому джемпері, синьому пальті та сірих джинсах, а взутий у кросівки. У нього на плечі висіла велика чорна сумка. Принц мав не дуже веселий вигляд, але трохи усміхнувся до фотографів.

Принц Крістіан / Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали, що відомо про спадкоємця данського престолу.

Також навчання у військово-морській школі зараз проходить принцеса Леонор – спадкоємиця іспанського престолу – дочка короля Філіпа VI та королеви Летиції.

Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

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