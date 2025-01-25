Красуня в Chanel: Тейлор Свіфт у стильному вбранні сходила підтримати бойфренда

Суперзірка Тейлор Свіфт потрапила під приціл папараці у Канзас-Сіті, коли у супроводі своєї охорони прямувала на черговий матч з американського футболу. Її бойфренд – Тревіса Келсі – є відомим футболістом, який грає за команду, що змагалася на полі.

Тейлор Свіфт / Фото: Getty Images

Гра відбувалася на стадіоні Arrowhead і співачка того дня була з ніг до голови одягнена у Chanel. Вона поєднала ромпер, який прикрасила поясом з білими намистинами та лого бренду, з чорно-білим пальтом у картатий візерунок. Це вбрання було з круїзної колекції бренду.

Також свій стильний лук вона доповнила сережками, чоботами та шкіряними рукавичками. Незмінною деталлю її образу є червона помада на губах.

Тейлор Свіфт / Фото: Getty Images

А ще зовсім нещодавно відома красуня проводила час у Нью-Йорку. Вона сходила зі своїми батьками до ресторану Nobu Downtown на вечерю. На Тейлор того дня було теж вбрання чорного кольору, але від бренду Area Gemstone, яке включало укорочений жакет та мініспідницю.

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