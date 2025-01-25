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Зеленський назвав учасників, яких хоче бачити за столом мирних переговорів

Зеленський назвав учасників, яких хоче бачити за столом мирних переговорів

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Глава держави зазначив, що не може чітко сказати, яка буде структура переговорного процесу.

Президент України Володимир Зеленський висловив надію, що у майбутніх мирних переговорах візьмуть участь Україна, США, країни Європи та Росія.

Про це він заявив 25 січня на брифінгу за підсумками зустрічі й президенткою Молдови Маєю Санду.

"А який буде майданчик щодо перемовин? Я дуже надіюсь, що буде Україна, Америка, Європа і рускі. Я б дуже хотів, щоб європейський голос також був, для нас це важливо, бо ми будемо членами ЄС, але я не можу сьогодні чітко сказати, яка буде структура переговорного процесу, бо ми ще не маємо спільного плану", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, президент відреагував на нібито зупинку новою адміністрацією США зовнішньої допомоги на 90 днів.

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