Переговори про кінець війни: погрози Трампа, заяви Кремля і позиція Зеленського

Деякі експерти вважають, що санкційний тиск на РФ з боку Трампа може стати ключем до миру, тоді як інші сумніваються у ефективності цього підходу.

Переговори про завершення війни в Україні знову опинилися в центрі міжнародної уваги після низки гучних заяв з боку президента США Дональда Трампа з погрозами на адресу Росії. Паралельно Кремль демонструє обережну готовність до діалогу з Вашингтоном, однак не приховує скепсису щодо реалістичності планів швидкого врегулювання. Водночас Україна озвучила свою позицію та застереження щодо переговорів з Москвою.

Усе про можливість переговорів з Росією про закінчення війни проти України читайте на ТСН.ua.

Заяви Трампа про переговори з Путіним та ультиматум для Росії

Під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Трамп заявив, що Україна готова домовлятися про закінчення війни. Тепер, за його словами, треба запитати про у Росії про її готовність.

Американський лідер також сказав, що хоче невдовзі зустрітися з російським президентом.

"Я хочу невдовзі зустрітися з президентом Путіним. Це стосується не лише економіки, а це питання мільйонів життів. Гинуть чудові молоді люди... Гинуть на полі бою від куль. Як я неодноразово казав, Україна – це рівнинна країна. Там ніде сховатися, тож єдине, що зупиняє ворожі кулі – людське тіло", – висловився Трамп.

Водночас він поклав частину відповідальності за початок повномасштабної війни на Зеленського:

"Він не повинен був допустити цієї війни. Зеленський – не ангел. Зеленський боровся з набагато більшою силою, набагато більшою, набагато потужнішою. Він не повинен був цього робити, тому що ми могли б укласти угоду. Я б міг укласти угоду легко. А Зеленський вирішив воювати", – заявив Трамп.

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Президент США в інтерв'ю Fox News пригрозив Росії у разі її незгоди швидко закінчити війну:

"США запровадять найсильніші санкції і тарифи проти РФ, якщо вона не погодиться завершити війну швидко".

Водночас Трамп зазначив, що це небажаний розвиток подій, і сказав, що "любить росіян, вони чудові люди".

Чи готовий домовлятися Путін?

The Washington Post пише – у Москві очікують, що Трамп найближчими днями зв’яжеться з Путіним. У Росії сподіваються, що запланована телефонна розмова відкриє можливості для діалогу, однак компроміс щодо України залишається малоймовірним.

Після погроз Трампа санкціями і тарифами заступник очільника МЗС Росії Сергій Рябков заявив, що Москва бачить можливість домовитися з новою американською адміністрацією. Водночас він сказав, що війну в Україні неможливо завершити за 100 днів без реалістичної позиції з боку США.

"Я хотів би спочатку зрозуміти, на якій основі американська сторона збирається рухатися до врегулювання. Якщо на основі тих сигналів, які ми чуємо останніми днями, то це не вийде ні за 100 днів, ні за більше", – заявив Рябков.

Своєю чергою помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що Росія враховує заяви Трампа, зокрема щодо переговорів Вашингтона й Москви, і готова до серйозного діалогу. Втім, за словами посадовця, РФ поки не отримувала від США конкретних сигналів щодо організації телефонної розмови між Путіним і Трампом.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив 24 січня, що Путін готовий зустрітися з Трампом. Москва нібито чекає на "сигнали" від Вашингтона. Пєсков стверджує, що Росія виступає за якнайшвидші переговори зі США щодо роззброєння. Втім, акцентував спікер, "треба враховувати ядерні потенціали і союзників Вашингтона".

"Росія і раніше говорила про зацікавленість у діалозі у сфері контролю за озброєнням. У переговорах щодо ядерного роззброєння "м'яч на боці" США, хоча час багато в чому втрачено", – висловися Пєсков.

Позиція Зеленського щодо переговорів з Росією

Перебуваючи у Давосі, Зеленський відреагував на плани президента Трампа контактувати з Путіним щодо війни. Глава держави наголосив – дуже правильно, щоб Україна була у пріоритеті, адже "ми є жертви, окупант – Путін. І ми не почали війну".

Президент України сподівається, що Трамп допоможе закінчити війну. Водночас Зеленський акцентував, що Путін не хоче її припиняти, тому американському лідеру буде важко

"Оскільки ми хочемо закінчити війну, і президент Трамп також каже, що він дуже хоче, я вірю, що він нам допоможе з цим. Але ми всі повинні розуміти – Путін не хоче закінчувати війну. І він ніколи не хотів. І через це нам так складно, і через це буде непросто союзникам і дуже непросто президенту Трампу", – пояснив глава держави.

Зеленський також наполягає на тому, що справедливою умовою для можливості розпочати переговори про завершення війни є відхід російських військ на лінії зіткнення, які існували до початку повномасштабного вторгнення.

"Перемовини (з РФ – Ред.) можуть бути справедливими і несправедливими. Питання, з ким в цей час буде Україна. Якщо вона буде не сама, то Україна буде робити все, щоб перемовини були справедливими. А справедливими – це гарантії, що ворог повернеться як мінімум до лінії повномасштабного вторгнення. І це було б справедлива можливість почати діалог. Але може бути по-різному", – висловився президент.

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Він додав, що ця справедливість залежить від нової адміністрації Трампа, Євросоюзу, країн Глобального Півдня. Зеленський наголосив, що без довгострокових гарантій безпеки з боку західних партнерів для України Путін використає припинення вогню як можливість переозброїтися, перш ніж розпочати новий наступ.

Відповідаючи на запитання журналістів видання Bloomberg, чи готова Україна вести переговори з РФ про закінчення війни, президент відповів:

"Якщо буде справедлива угода, якщо президент Трамп зможе гарантувати нам цю сильну і незворотню безпеку, то ми будемо рухатись в дипломатичному шляху. Я розумію, що без Росії неможливо дипломатично закінчити цю війну".

На ці заяви Зеленського відреагував Путін. За його словами, серйозно вести переговори між Росією та Україною в умовах "заборонного декрету" Зеленського навряд чи можливо. Диктатор також сказав, що Київ із задоволенням "хом'ячить за обидві щоки" сотні мільярдів доларів від спонсорів, але не поспішає скасовувати рішення про заборону переговорів з Росією.

Чи змусить Трамп Путіна закінчити війну: оцінка ЗМІ та експертів

Західні ЗМІ та експерти розділилися у своїх оцінках того, чи вдасться очільнику Білого дому примусити господаря Кремля до припинення війни, зокрема шляхом санкційного тиску.

Так, автори публікації у виданні Time вважають, що Трамп має реальні важелі впливу на Путіна, які можуть змусити його закінчити війну. У разі застосування жорстких санкцій російському диктатору доведеться благати про мирну угоду до кінця року, адже у країни-агресорки неприпустимий бюджетний дефіцит для фінансування своєї військової машини, що вже досяг десятків мільярдів. Проте криза може настати і раніше, якщо будуть запроваджені суворіші санкції.

"Якщо президент Трамп за допомогою економічних санкцій перекриє кран нафтових надприбутків Путіна, Путіну доведеться благати про угоду до кінця року – інакше у нього закінчаться гроші", – йдеться у статті.

Водночас журналісти Associated Press вважають, що погрози з боку президента США на адресу Росії новими санкціями та підняттям тарифів не мають особливого сенсу. Там пояснили, що російський експорт до США зараз настільки малий, що його остаточне припинення не стане для Москви болючим ударом.

"Попри тон заяви (Трампа – ред.), навряд цей важіль може серйозно злякати Путіна", – йдеться у статті.

За інформацією Wall Street Journal, Кремль не вразила погроза Трампа запровадити нові санкції проти Росії у разі незгоди укласти мирну угоду з Україною. За оцінками аналітиків, такі погрози можуть зіграти на руку Москві, надаючи Путіну можливість використати будь-яке припинення вогню для закріплення своїх територіальних здобутків і відновлення військових ресурсів.

Автори матеріалу звернули увагу, що Росія вже перебуває під жорстким міжнародним санкційним тиском і має обмежений обсяг торгівлі зі США.

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Експерти вважають, що ультиматум Трампа може бути спробою посилити позиції його адміністрації серед критиків Росії. Водночас значно важливішою видається його публічна пропозиція стати посередником у мирних переговорах.

Військовий оглядач Василь Пехньо висловив переконання, що реальний вплив на російську економіку, а відповідно на можливість далі вести війну, матиме падіння світових цін на енергоносії.

"Для Росії не так страшні якісь митні обтяження з боку США на товари російського імпорту, про які говорив Дональд Трамп, як енергоносії. Здешевлення енергоносіїв для американців прямо пропорційно вплине на економіку РФ. Бо якщо в США відбудеться здешевлення енергоносіїв, то і в цілому світі буде такий процес", – пояснив оглядач.

Окрім погроз санкціями, аналітики оцінили заяви Трампа про завершення війни протягом 100 днів. Так, Пехньо вважає, що така ідея американського лідера видається "подарунком" для Путіна.

"Це виглядає як подарунок для Путіна. Мовляв, ось тобі 100 днів, щоб ти вигнав українців з Курської області й повністю окупував Донеччину. Коли вперше прозвучала історія про 100 днів для Кіта Келлога, то це реально звучить як відстрочка для Путіна. Неначе йому дають час на те, щоб він досяг своїх цілей, а потім якщо він далі буде брикатись, то тоді США вже почнуть серйозні речі робити проти РФ", – вважає Пехньо.

На думку британського генерала у відставці Френсіса Річарда Даннатта, у контексті завершення війни в Україні найкраще, на що можна сподіватися на сьогодні, це зупинка бойових дій на поточних позиціях та переговори. Він переконаний, шо добровільно російська армія не відступить, адже Путін продовжує вірити у свою перемогу.

"Я думаю, що це середньострокові цілі. І це все, чого Трамп може добитися від Володимира Путіна", – вважає британський генерал.

А експосол України у США Валерій Чалий вважає, що нормальний процес, який для Росії завершиться поразкою, розпочнеться тоді, коли Трамп зрозуміє, що Путіну треба "дати по морді".

"Проти сили діє тільки сила. Треба сформувати силу для того, щоб Путіну по морді раз дати сильно, що ще жодного разу не було за цей час. Путін – гопнік, він діє як гопнік і все його оточення. А гопнік поки не отримає, він не зупиниться. Чи захоче цього Дональд Трамп, ми ж не знаємо", – висловився Чалий.

Поки що Трамп планує лише санкційний тиск. Але, вважає дипломат, якщо діяти швидко, то збільшення видобутку нафти та зниження цін на неї може підточити Росію.

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