Зеленський озвучив умови для переговорів: що вимагає від РФ

За словами Зеленського, повернення військ РФ на лінії зіткнення станом на 23 лютого 2022 року було б "справедлиою можливістю почати діалог".

Російські війська повинні відійти на лінії зіткнення, яка була до початку повномасштабного вторгнення. Це стане справедливою можливістю розпочати переговори про завершення війни.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Bloomberg на полях економічного форуму в Давосі.

"Перемовини (з РФ – Ред.) можуть бути справедливими і несправедливими. Питання, з ким в цей час буде Україна. Якщо вона буде не сама, то Україна буде робити все, щоб перемовини були справедливими. А справедливими – це гарантії, що ворог повернеться як мінімум до лінії повномасштабного вторгнення. І це було б справедлива можливість почати діалог. Але може бути по-різному", – сказав він.

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Глава держави визнає, що ця справедливість залежить від нової адміністрації Трампа, Євросоюзу, країн Глобального Півдня. "Питання в тому, чи буде Україна одна, або Україна буде з союзниками, а Росія буде одна. Ось що таке справедлива перемога", – зазначив президент.

Зеленський попереджає, що без довгострокових зобов’язань з боку своїх західних союзників Путін використає припинення вогню як можливість переозброїтися, перш ніж розпочати новий наступ.

Для України ключем до будь-якої угоди будуть гарантії безпеки з боку США та Європи, яких має бути достатньо, щоб стримати Кремль від повторного вторгнення. Зеленський зазначив, що хоче отримати ці зобов’язання від Трампа перед тим, як спілкуватися безпосередньо з Путіним.

Нагадаємо, що 22 січня Дональд Трамп жорстко закликав Путіна зупинити війну проти України і пригрозив санкціями.

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