Чоловік побив світовий рекорд, проживши під водою 120 днів

Німець Рудігер Кох побив світовий рекорд, проживши під водою 120 днів у зануреній капсулі біля узбережжя Панами. Попередній 100-денний рекорд належить американцю Джозефу Дітурі.

Про це пише видання Guardian.

Німецький аерокосмічний інженер визирнув зі своєї капсули в присутності судді Книги рекордів Гіннеса Сусани Рейес. Вона підтвердила новий рекорд.

Капсула Коха була обладнана для комфорного життя: ліжко, туалет, телевізор, комп’ютер, Інтернет, велотренажер. Капсула була приєднана до іншої, що височіла над хвилями. Від верхньої капсули до нижньої по трубі вели вузькі гвинтові сходи. До німця приходили відвідувачі й лікар. Сонячні панелі на поверхні забезпечували електроенергію для Коха.

Чотири камери знімали його переміщення в капсулі: фіксували повсякденне життя, спостерігали за його психічним здоров’ям і доводили, що він ніколи не підіймався на поверхню.

"Це прекрасно, коли все заспокоюється, темніє, а море світиться. Це неможливо описати, це треба відчути на собі", — поділився враженнями чоловік.

Нагадаємо, дизайнерка створила найбільшу у світі сандалію. На виготовлення жінка витратила 72 години.

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