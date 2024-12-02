Красуня в рожевому: Алессандра Амбросіо у вбранні з рюшами відвідала вечірку

Бразильська супермодель Алессандра Амбросіо відвідала гламурну різдвяну вечірку Perfect X Dolce & Gabbana Beauty, яка відбулася в готелі Dorchester 1 грудня у Лондоні.

На цьому заході вона з'явилася з ніг до голови одягнена у все рожеве. Алессандра поєднала кардиган з вирізами на рукавах та рюшами, з гламурною мініспідницею, яка була повністю прикрашена стразами та рюшами на подолі.

Доповнила зірка це вбрання невеликою сумкою такого ж дизайну, босоніжками на підборах та рожевими мереживними шкарпетками. Свій кардиган 43-річна зірка носила на голе тіло, а також одягла сережки з камінням та перлинами, зробила макіяж та зібрала волосся у хвіст.

Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Амбросіо повернулася до співпраці з брендом Victoria's Secret і вийшла на подіум під час їхнього нещодавнього шоу в приголомшливому образі — у чорному мереживному боді, яке поєднувалося із сітчастою спідницею та босоніжками від Rene Caovilla з ремінцями-пружинами.

Алессандра Амбросіо / Фото: Associated Press

Читайте також:

Красиві вбрання супермоделі Алессандри Амбросіо (28 фото)