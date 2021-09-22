У сукні з торочкою і квітковою вишивкою: Емілі Ратаковскі на прем'єрному показі білизняного шоу

У сукні з торочкою і квітковою вишивкою: Емілі Ратаковскі на прем'єрному показі білизняного шоу

Модель у романтичному образі прийшла на шоу Ріанни.

Емілі Ратаковскі сьогодні, 22 вересня, відвідала прем'єру шоу білизняного бренду Ріанни — Savage X Fenty, яка відбулася у Лос-Анджелесі, в готелі Westin Bonaventure Hotel & Suites. Трансляцію покажуть в п'ятницю, 24 вересня, на платформі Amazon Prime Video.

Модель обрала для фешнівенту романтичний аутфіт. Вона одягла цікаву шовкову асиметричну сукню з торочкою і строкатою квітковою вишивкою. Вбрання мало розріз, який дозволив їй продемонструвати стрункі ноги.

Емілі Ратаковскі / Getty Images

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Образ Ратаковскі доповнила блідо-блакитними босоніжками із зав'язками та на шпильках. На руці у неї був браслет у вигляді змії, інкрустованої каменями, і каблучка з великим каменем.

Волосся Емілі зібрала в гладкий хвіст і зробила макіяж у нюдових відтінках з акцентом на чорних стрілках. Шию і вуха модель вирішила залишити без прикрас.

На шоу також побувала Джіджі Хадід. Красуня з'явилася у білому штанному костюмі. Під жакетом на Джіджі був білий прозорий мереживний бюстгальтер, який хвилював уяву всіх присутніх чоловіків.

Джіджі Хадід / Getty Images

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Показ Ріанни Savage X Fenty в Лос-Анджелесі (9 фото)

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