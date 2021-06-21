Вікенд в Одесі: Катя Осадча поділилася сімейними кадрами

Катя Осадча та Юрій Горбунов проводять спекотні вихідні в Одесі.
Ведуча ділиться на своїй сторінці в Instagram барвистими світлинами, які зроблені під час прогулянки містом і узбережжям.
"Прекрасний одеський день! @Gorbunovyuriy спасибі тобі ❤️", — так підписує знімки Осадча.
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Осадча показала кілька фотографій старих будинків, зробила фото на тлі Оперного театру, а також поділилася селфі на якому зображена з чоловіком Юрієм Горбуновим.
Для прогулянки Катя, яка зараз чекає на третю дитину, вибрала костюм синього кольору в гороховий принт, який складався з легкої сорочки і штанів, поєднуючи вбрання з білими босоніжками. Волосся Осадча зібрала в хвіст і одягла великі сонцезахисні окуляри чорного кольору.
Днем раніше, нагадаємо, ми показували вам знімок Каті в сукні кольору неба, коли ведуча позувала на тлі знаменитих дверей, встановлених на одеській набережній.
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