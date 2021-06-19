Літнє сонцестояння 21 червня 2021: що на нас чекає в цей час

21 червня о 6 ранку 32 хвилини за київським часом Сонце входить у знак Рака — День літнього сонцестояння. Це свято Сонця і найдовший день у році.

Літнє сонцестояння відповідає початку астрономічного літа і в астрології прийнято вважати його початком знака зодіаку Рак, розповідає астрологиня Марина Скаді. Якості стихії Води, такі як сприйняття, наповнення, розчинення і адаптація до навколишнього світу, найбільш яскраво проявлені в період руху Сонця знаком Рака. День як світлий час доби до цього моменту досягає максимальної своєї тривалості і після сонцестояння поступово починає зменшуватися, поступаючись ночі — темному часу доби, відповідному стихії Води.

Під час транзиту Сонця знаком Рака у людей з'являється підвищена прихильність до власного будинку, батьків, родини, дітей. Цим знаком зодіаку керує Місяць. Від 21 червня до 22 липня (Сонце в Раку) — відповідний час для відновлення зв'язків у енергетичній системі свого Роду. Це період емоційного піднесення, тонкого сприйняття і проникливості, любові і творчості.

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Сонце як джерело життя посідає центральне місце в міфології всіх культур. Керує знаком зодіаку Лев, наступний після знака Рака. Як правило, Сонце вважається божеством чоловічої статі, а Місяць уособлює жіноче начало (хоча є рідкісні зворотні приклади, наприклад, в культурі Японії, Океанії, Нової Гвінеї). У низці культур Сонце і Місяць виступають як подружжя або як брат і сестра (наприклад, Аполлон і Артеміда у греків), в деяких випадках їх розглядають як очі великого Божества — Творця. Місяць керує знаком зодіаку Рак, ми спостерігаємо його багатоликість і мінливість, він постійно змінює свою фазу, як жінка змінює свій настрій і самопочуття.

У День літнього сонцестояння Місяць перебуває в Скорпіоні, де має статус падіння — складне положення. Однак, дуже магічне і таємниче. Це знак стихії Води, принцип якої очищення і трансформація. Оскільки День літнього сонцестояння — це День Сили, то багато хто зможе знайти джерела ресурсів, отримати їх з віддаленого минулого, що дозволить посилити свою життєву енергію. Меркурій уповільнює хід, стає стаціонарним і від 24 червня перейде в директний рух. Важливим є те, що літнє сонцестояння відбувається за двох стаціонарних планет — Юпітера і Меркурія, що надовго зафіксує енергії цього дня.

Знаки зодіаку Рак, Скорпіон і Риби входять у тригон стихії Води. Це "тригон душі". Стихія Води має справу з минулим, і отже, з кармою, з умовними реакціями, які в цьому є інстинктивними і проявляються через емоції, родові зв'язки. Принцип стихії Води — сталість внутрішнього, за зовнішньої мінливості.

День літнього сонцестояння здавна вважається придатним для занять духовними практиками і проведення обрядів, а також для загадування бажань і складання планів на майбутнє півріччя — до зимового сонцестояння.У цей день важливо наповнити своє життя позитивом, любов'ю, комфортом, тому уникайте контактів із неприємними вам людьми, не робіть того, що є проти вашої волі. У цей день особливо важливо почуватися гармонійно з навколишнім світом, адже на астральному плані формується фон подій на найближчі 6 місяців.

Сильний акцент стихії Води в день Сили 21 червня — стаціонарний Юпітер у Рибах, Сонце в Раку, Місяць у Скорпіоні — сприятиме розумінню особливих кармічних зв'язків із батьками або тими людьми, які справляють на вас вплив. Люди, що йдуть шляхом духовної еволюції, знайдуть способи встановлення емоційної гармонії. У період від 21 червня до 22 липня багато хто може позбутися своїх внутрішніх блоків, відновити зв'язок із Родом, з сім'єю, батьками, тобто отримати підтримку предків, виправити помилки, розв'язати кармічні вузли і поліпшити свою долю. Самоаналіз і пошук рішень для себе також позитивно вплине на ваше майбутнє.

Використовуйте потенціал літнього сонцестояння максимально, проведіть час на природі. Основні традиції і ритуали цього дня пов'язані з вогнем і водою: купайтеся в водоймі, розпаліть багаття, щоб очистити душу і тіло.

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