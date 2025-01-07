Африка розколюється на дві частини: вчені назвали причину

Новий континент може сформуватися вже за мільйон років.

Африка переживає значущі геологічні зміни, і вчені повідомляють, що континент може розколотися на дві частини, створивши новий океан.

Про це повідомило видання Bild.

Африканський континент може розділитися на дві частини через тектонічний розлом завдовжки понад 3200 кілометрів. Перші ознаки появи розлому були зафіксовані ще у 2005 році, коли в ефіопській пустелі утворилася тріщина понад 50 км завдовжки. Згодом, у 2018 році, утворився розлом в Кенії. Це частина Великого Африканського розлому, який почав формуватися 30 мільйонів років тому.

Раніше вчені припускали, що новий континент сформується через 5-10 мільйонів років, але тепер вважають, що цей процес може відбутися вже за мільйон років або навіть швидше.

"Велика сейсмічна подія, наприклад землетрус, може прискорити процес, хоча точне прогнозування таких подій залишається проблемою", - йдеться в повідомленні.

Тріщина у Східній Африці, яка щорічно розширюється на 0,8–2,5 сантиметра, може призвести до утворення нового океану. Сомалі, Ефіопія, Танзанія і половина Кенії з часом відокремляться, утворивши острів біля африканського узбережжя. У той же час держави, що не мають виходу до моря, як-от Замбія та Уганда, отримають доступ до океану.

За даними дослідження 2023 року Технологічного університету Вірджинії, процес викликаний рухом тектонічних плит, який пов’язують із потужним мантійним плюмом — гарячим потоком магми під земною корою. Плюм також є причиною вулканічної активності в Єллоустоуні. Його вплив поширюється на клімат і тектонічні рухи, змінюючи ландшафт нашої планети.

Нагадаємо, нещодавно на Кенію з космосу впало загадкове металеве кільце.

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