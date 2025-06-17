Астрономи вперше побачили народження галактик: вони схожі на Чумацький Шлях

Галактика / © Space News

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Вчені виявили популяцію стародавніх галактик, які спалахнули мільярди років тому своїм першим зореутворенням. Ці унікальні об’єкти, відомі як випромінювачі Лаймана Альфа (LAE), були «спіймані» в момент їхнього «космічного народження».

Про це повідомляє Sci Tech Daily.

Спостереження за цим приголомшливим періодом раннього Всесвіту дає нам безцінні підказки про те, як формувалися та еволюціонували галактики, подібні до нашого Чумацького Шляху.

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Перші проблиски «Космічного полудня»

Команда астрономів з Університету Рутгерса в Нью-Брансвіку зробила проривне відкриття. Вони зазирнули в період, названий «Космічний полудень» — приблизно через 2-3 мільярди років після Великого вибуху. Саме тоді астронавти виявили особливий клас древніх галактик, що перебували на піку свого першого спалаху зореутворення.

Це дослідження, опубліковане в The Astrophysical Journal Letters, є ключовим для розуміння того, як ростуть та розвиваються галактики. LAE, як найстаріші та найяскравіші космічні об’єкти, випромінюють інтенсивне світло, оскільки активно формують нові зірки. Завдяки розширенню Всесвіту, ультрафіолетове світло, відоме як Альфа Лаймана, розтягується до хвиль, які ми можемо спостерігати з Землі. Це робить ці галактики старшими за 12 мільярдів років і неймовірно цінними маркерами раннього Всесвіту.

Таємниця походження Чумацького Шляху розкривається

«LAE були ідентифіковані як прабатьки типових сучасних галактик, таких як наш Чумацький Шлях.Тепер, коли ми знаємо, коли вони вперше сформували свої зірки, ми відкрили 'історію походження' нашої власної галактики, розкриваючи одну з таємниць творіння», — пояснила Ніколь Файрстоун, провідний автор дослідження та наукова співробітниця Національного наукового фонду.

Початковою метою дослідження було зрозуміти, як виглядав Чумацький Шлях на зорі свого зореутворення. Попередні роботи Еріка Гавайзера, заслуженого професора кафедри фізики та астрономії, вже вказували на те, що LAE еволюціонуватимуть до стану, подібного до сучасного Чумацького Шляху.

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«Досі залишалося відкритим питання, чи зазирнули ми достатньо далеко в минуле, щоб знайти початкові точки Чумацького Шляху та подібних до нього галактик,» — додав Гавайзер. «Тепер ми знаємо, що відповідь на це питання — Так! »

Перший спалах чи відродження? Машинне навчання розставляє крапки над «і»

Одне з давніх питань, що хвилювало вчених, полягало в тому, чи є LAE галактиками, які вперше переживають спалах зореутворення, чи це старіші об’єкти, що відновили активність після періоду спокою. Ця відмінність має вирішальне значення для розуміння еволюції галактик.

«Вперше нам вдалося остаточно показати, що більшість LAE переживають своє перше велике зореутворення під час спостереження і мають лише дуже молоді зірки,» — підтвердила Файрстоун.

Дослідники проаналізували дані з проєкту ODIN. Цей проєкт використовує потужну Камеру темної енергії (DECam) в обсерваторії в Чилі, яка робить детальні знімки далекого космосу. Завдяки цим знімкам вчені змогли знайти LAE — галактики, що світяться набагато яскравіше, ніж інші, якщо дивитися на них спеціальним обладнанням.

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Команда застосувала метод машинного навчання для аналізу світла від цих галактик, що дозволило визначити їхні фізичні властивості, включаючи швидкість зореутворення протягом часу. Цей інноваційний підхід, розроблений у Рутгерському університеті Гавайзером та Картейком Айєром, дозволив реконструювати детальну «історію життя» кожної LAE у вибірці.

Дослідження показало, що 95% галактик LAE перебувають на піковій фазі зореутворення. Цей результат остаточно підтверджує, що LAE знаходяться на вирішальній ранній стадії розвитку.

Ці дані є значним кроком до виявлення точних умов, за яких галактики переживають значні спалахи зореутворення. Також допомагають зрозуміти, як виглядала наша власна галактика Чумацький Шлях, коли в ній вперше почали формуватися зірки.

Наадаємо, нові симуляції показують, що навколо Венери може існувати невидимий рій астероїдів, здатних знищити ціле місто в разі зіткнення із Землею. Ці приховані космічні тіла, що обертаються навколо планети-сусідки, одного дня можуть зіткнутися із Землею, попереджають вчені.

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