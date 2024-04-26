Чому коти втягують кігті, а собаки ні – відповідь вчених

Все залежить від того, як саме вони використовують свої пазурі.

Біологи пояснили, чому коти можуть втягувати свої кігті, а собаки ні.

Про це пише Live Science.

Все зводиться до того, як кішки та собаки використовують свої пазурі. Кішки використовують їх насамперед для нападу на свою здобич, каже Ентоні Рассел, біолог-еволюціоніст з Університету Калгарі в Альберті, Канада. Вони використовують передні кігті, щоб схопити і утримати здобич, а задні – щоб розпороти їй черево.

Кішкам необхідно тримати кігті гострими, щоб забезпечити наступну їжу. Якби їхні пазурі були весь час витягнуті, вони б зношувалися, дряпаючи землю, подібно до того, як пилка для нігтів стирає гострі кінчики людського нігтя.

"Таким чином, причина такого роду відмови в тому, щоб зберегти їх по-справжньому гострими", - сказав Рассел. "Збереження цих дуже гострих кінчиків означає, що кішки зможуть використовувати їх, коли вони знадобляться, а потім зберігати їх до наступного разу".

Щоб підтримувати цю крихітну зброю у відмінному стані, котячі пазурі за замовчуванням втягнуті, додав Рассел. "Це було б схоже на те, якби кінець пальця був на гумовій стрічці", - сказав він. "Для розтягування цих пазурів потрібна енергія, а щойно ви розслабите ці м'язи, пазурі самі повернуться назад".

Оскільки коти мисливці-одинаки, гострі приховані пазурі допомагають їм самостійно добувати здобич. "Наявність висувної клешні — життєво важливий пристрій, що дозволяє справлятися зі здобиччю наодинці", — сказав Сяомін Ван, палеонтолог хребетних з Музею природної історії округу Лос-Анджелес. "Їхні гострі пазурі не дозволяють тваринам-жертвам вислизнути з хватки котячих, дозволяючи кішкам влаштовувати засідки і битися зі здобиччю, яка в два-три рази більша за них самих", - розповів Сяомін.

З іншого боку, собаки – соціальні мисливці. Вони працюють групами, щоб знищити більших тварин, виснажуючи здобич на великі відстані.

"Що стосується собак, якщо ви полюєте на лося або щось таке, ви бродите декілька кілометрів, кусаєте його і турбуєтеся, поки він не втомиться, а потім ви стрибаєте на нього", - сказав Рассел. "Тоді як у кішок, по суті, є короткий спалах, а потім все скінчено. Або здобич вислизнула, або спіймана".

Оскільки більше хижаків працюють разом, для собак стає менш важливим уміння хапати і утримувати свою здобич, тому їм не потрібно тримати пазурі такими ж гострими. Однієї кількості достатньо, щоб дати їм перевагу.

Але кігті собак не зовсім марні. Вони важливі для підтримки тяги та маневреності під час бігу, сказав Ван. Пазурі собак допомагають їм хапатися за землю і швидко змінювати напрямок – корисний пристрій для переслідування здобичі на великих відстанях.

Більшість кішок обходяться без використання кігтів під час бігу, але гепарди є винятком. "Гепард просто бігає занадто швидко, щоб не використовувати свої пазурі для зчеплення з дорогою", - сказав Ван. Пазурі гепарда стали менш втягуватися і більш схожими на собачі, ніж пазурі інших кішок, тому гепарди можуть переслідувати свою здобич швидше і на великі відстані.

Варто зазначити, що всі хижаки можуть дещо відводити пазурі назад, сказав Рассел. Пазурі кішок "гіпервтягуються" коли вони не використовуються, вони повністю загинаються назад, притискаючись до кісток пальців, і кішкам не потрібно докладати зусиль, щоб утримувати їх там. Але хоча в більшості інших хижаків немає кігтів, що втягуються, всі хижаки можуть хоча б трохи піднімати пазурі, згинаючи пальці передніх або задніх лап. "Уявіть, що ви згинаєте руку і спрямовуєте нігті трохи назад. Це невеликий рух, але це втягування", - сказав Рассел.

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