Почему коты втягивают когти, а собаки нет – ответ ученых

Все зависит от того, как именно они используют свои когти.

Биологи объяснили, почему коты могут втягивать свои когти, а собаки нет.

Об этом пишет Live Science.

Все сводится к тому, как кошки и собаки используют свои когти. Кошки используют их, прежде всего, для нападения на свою добычу, говорит Энтони Рассел, биолог-эволюционист из Университета Калгари в Альберте, Канада. Они используют передние когти, чтобы схватить и удержать добычу, а задние – распороть ей брюхо.

Кошкам необходимо держать когти острыми, чтобы обеспечить последующую еду. Если бы их когти были все время вытянуты, они бы изнашивались, царапая землю, подобно тому, как пилочка для ногтей стирает острые кончики человеческого ногтя.

"Таким образом, причина такого рода отказа в том, чтобы сохранить их по-настоящему острыми", – сказал Рассел. "Сохранение этих очень острых кончиков означает, что кошки могут использовать их, когда они понадобятся, а затем хранить их до следующего раза".

Чтобы поддерживать это крошечное оружие в отличном состоянии, кошачьи когти по умолчанию втянуты, добавил Рассел. "Это было бы сродни тому, если бы конец пальца был на резиновой ленте", — сказал он. "Для растяжения этих когтей нужна энергия, а как только вы расслабите эти мышцы, когти сами вернутся назад".

Поскольку кошки охотники-одиночки, острые скрытые когти помогают им самостоятельно добывать добычу. "Наличие выдвижной клешни – жизненно важное устройство, позволяющее справляться с добычей наедине", – сказал Сяомин Ван, палеонтолог позвоночных из Музея естественной истории округа Лос-Анджелес. "Их острые когти не позволяют животным-жертвам ускользнуть из хватки кошачьих, позволяя кошкам устраивать засады и сражаться с добычей, которая в два-три раза больше их самих", - рассказал Сяомин.

С другой стороны, собаки – социальные охотники. Они работают группами, чтобы уничтожить больших животных, истощая добычу на больших расстояниях.

"Что касается собак, если вы охотитесь на лося или что-то такое, вы бродите несколько километров, кусаете его и беспокоитесь, пока он не устанет, а затем вы прыгаете на него", — сказал Рассел. "В то время как у кошек, по сути, есть короткая вспышка, а потом все кончено. Или добыча ускользнула, или поймана".

Поскольку больше хищников работают вместе, для собак становится менее важным умение хватать и удерживать свою добычу, поэтому им не нужно держать когти такими же острыми. Одного количества достаточно, чтобы дать им преимущество.

Но когти собак не совсем бесполезны. Они важны для поддержки тяги и маневренности во время бега, сказал Ван. Когти собак помогают им хвататься за землю и быстро менять направление – полезное устройство для преследования добычи на больших расстояниях.

Большинство кошек обходятся без использования когтей во время бега, но гепарды являются исключением. "Гепард просто бегает слишком быстро, чтобы не использовать свои когти для сцепления с дорогой", — сказал Ван. Когти гепарда стали менее втягиваться и более похожими на собачьи, чем когти других кошек, поэтому гепарды могут преследовать свою добычу быстрее и на большие расстояния.

Стоит отметить, что все хищники могут немного отводить когти назад, сказал Рассел. Когти кошек "гипервтягиваются" когда они не используются, они полностью загибаются назад, прижимаясь к костям пальцев, и кошкам не нужно прилагать усилий, чтобы удерживать их там. Но хотя у большинства других хищников нет втягивающихся когтей, все хищники могут хотя бы немного поднимать когти, сгибая пальцы передних или задних лап. "Представьте, что вы сгибаете руку и направляете ногти чуть-чуть назад. Это небольшое движение, но это втягивание", – сказал Рассел.

Напомним, 17 мифов о кошках, в которые следует прекратить верить. Об этих замечательных домашних животных существует множество мифов и предрассудков.

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