Динозавр вразив учених: як скам’янілість допоможе лікувати рак

Динозавр / © pixabay.com

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Дослідники з Великобританії виявили в скам’янілій щелепі динозавра структури, схожі на еритроцити, які можуть допомогти у вивченні раку. Результати 10-річного дослідження свідчать, що стародавні пухлини можуть пролити світло на молекулярні механізми онкологічних захворювань.

Про це повідомило видання Interesting Engineering.

Науковці провели дослідження скам’янілості Telmatosaurus transsylvanicus — «болотного ящера» з качиним дзьобом, що мешкав на території нинішньої Румунії близько 70 мільйонів років тому. У його щелепі виявили амелобластому — доброякісну пухлину, яка зустрічається й у людей.

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У 2016 році професор-онколог Джастін Стеббінг зацікавився пухлиною динозавра. До 2017 року команда отримала зразок і за допомогою високоточної мікроскопії виявила в скам’янілій кістці структури, подібні до еритроцитів.

«До недавнього часу скам’янілості були корисні переважно для дослідження твердих структур, таких як мушлі та кістки. Але якщо ми намагаємося дослідити будівельні блоки життя або раку, то тепер ми знаємо, що можемо бачити і м’які тканини. Ми могли бачити саму тканину раку», — зазначив професор Стеббінг.

Дослідники виявили, що вивчення скам’янілостей може розкрити таємниці хвороб, якими страждали доісторичні істоти, включаючи рак.

«Білки, особливо ті, що містяться в кальцинованих тканинах, таких як кістки, є більш стабільними, ніж ДНК, і менш схильні до деградації та забруднення. Це робить їх ідеальними кандидатами для вивчення стародавніх хвороб, включаючи рак, у палеонтологічних зразках», — підкреслив Стеббінг.

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Він наголосив, що ДНК динозаврів відновити неможливо, але білки, які зберігаються в кістках, можуть розкрити багато таємниць.

«Парк Юрського періоду (фільм — Ред.) неправдивий… ми не можемо отримати ДНК з цього, тому що вона зруйнована часом і вивітрюванням. Але ми виявили, що насправді знайшли білки в м’яких тканинах, які можуть вижити з часом», — додав професор.

Дослідження раку у древніх організмах може стати проривом у боротьбі з онкологічними захворюваннями. Вчені вважають, що вивчення патологій у скам’янілостях допоможе зрозуміти, як навколишнє середовище впливає на розвиток пухлин протягом мільйонів років.

Однак науковці наголошують: для подальших досліджень критично важливо зберігати унікальні палеонтологічні знахідки. Вони закликають до міжнародної координації зусиль, щоб забезпечити майбутнім поколінням вчених доступ до якісних зразків для молекулярного аналізу.

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Нагадаємо, вчені знайшли спосіб подовжити життя та відкласти старіння організму.