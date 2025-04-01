Косатки винищують білих акул у ПАР: екосистема під загрозою

Косатки / © Вікіпедія

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Пара косаток, відомих як Порт і Старборд, уже кілька років полює на білих акул біля узбережжя Південної Африки, розпорюючи їх, щоб з’їсти печінку. Це може суттєво вплинути на чисельність хижаків у регіоні та спричинити серйозні екологічні зміни.

Про це пише sciencealert.

Вчені виявили, що після зникнення білих акул із Фолс-Бей популяція морських котиків та семижаберних акул різко зросла. І це призвело до зменшення чисельності їхньої здобичі. Це підтверджує теорію екологічних «харчових каскадів», коли зникнення верхнього хижака змінює всю екосистему.

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Від 2000 року науковці спостерігали за акулами поблизу острова Сіл-Айленд. До 2015 року популяція була стабільною, однак потім різко скоротилася. А від 2018 року білих акул у цьому регіоні більше не фіксували. Збіг це чи ні, але саме 2015 року на узбережжі почали знаходити мертвих акул без печінки — сліди атак Порта і Старборда.

Відсутність акул дозволила морським котикам швидко розмножитися, а їхня надмірна кількість почала негативно впливати на популяцію риб. Також у регіоні з’явилися семижаберні акули — як конкуренти та можливі жертви білих акул.

Подібні зміни є частиною природних процесів, однак у сучасному світі вони прискорюються через людську діяльність. Вчені вважають, що окрім косаток, на зникнення акул могли вплинути також надмірний вилов риби, забруднення океану та програми знищення акул.

Розуміння цих змін допоможе краще прогнозувати майбутнє екосистем та мінімізувати негативний вплив людини на природу.

До слова, раніше вчені у США та Канаді були збентежені великою кількістю мертвих великих білих акул зі збільшеним мозком, які викидаються на пляжі Північної Америки.