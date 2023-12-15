На Сонці стався потужний спалах: на Землі вже виникли проблеми

Найпотужніший спалах від 2017 року стався на Сонці сьогодні, 14 грудня. Це був спалах класу Х 2.8, разом з яким стався корональний викид маси, спрямований у бік Землі. Унаслідок цієї події над Північною Америкою сталося короткочасне відключення короткохвильового зв'язку.

Про це пише Space.

Настільки потужний спалах востаннє було зафіксовано у вересні 2017 року. Як показують спостереження, швидкість потоку плазми, який, найімовірніше, летить до Землі, становить приблизно 2100 км/с.

Передбачається, що потік плазми може вдарити в Землю вже ввечері 15 грудня або вранці 16 грудня. Подібні події спричиняють появу геомагнітної бурі на Землі, яка може порушувати роботу електромереж та іншої інфраструктури.

Раніше вчені повідомили, що новий сонячний максимум може розпочатися раніше, ніж показували попередні прогнози, тобто 2024 року, науковці говорять уже протягом усього цього року.

Автори дослідження кажуть, що наступний сонячний максимум настане вже на початку 2024 року. Хоча деяка невизначеність у розрахунках відсуває також часові межі до вересня наступного року.

Якщо новий сонячний максимум буде, як вважається, набагато сильнішим, ніж попередній, то кількість спалахів на Сонці може значно зрости 2024 року. І це не дуже хороша новина для нашої планети, кажуть дослідники.

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