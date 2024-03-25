Розкопали могилу: археологи знайшли підтвердження існування амазонок

Деякі скелети свідчать про те, що жінки активно користувалися луком і стрілами.

Під час розкопок могил у некрополі мідної доби в азербайджанській Нахічевані археологи виявили залишки жіночих тіл, похованих зі зброєю — дуже гострими стрілами, бронзовим кинджалом, булавою, а також з прикрасами.

Про це повідомляє The Guardian.

Археологи дійшли висновку, що ці могили можуть належати амазонкам, які, ймовірно, жили чотири тисячі років тому. Ці жінки були відомі своїм суспільством без чоловіків і майстерністю на полі бою, зокрема вправним володінням луком і стрілами.

За стародавніми переказами, вони утворили могутню державу на чолі з царицею. Мали статевий звʼязок з представниками сусідніх племен лише для продовження роду, потім відсилали чоловіків назад. Новонароджених хлопчиків віддавали батькам або вбивали, дівчаток виховували для війни.

"Це свідчить про те, що за міфами та легендами стародавньої Греції є правда", — каже історикиня Беттані Гʼюз.

Вона зазначила, що ці знахідки суттєвіші, якщо їх повʼязати з більш ранніми відкриттями.

2019 року останки чотирьох жінок-войовниць, похованих із наконечниками стріл і списів, знайшли в Росії.

2017 року вірменські археологи розкопали останки жінки, яка, ймовірно, померла від бойових поранень, оскільки в її нозі знайшли наконечник стріли. На початку 1990-х років біля кордону з Казахстаном знайшли останки жінки, похованої з кинджалом.

"Цивілізація не складається з однієї могили. Якщо ми говоримо про культуру, яка, за стародавніми переказами, охоплює Кавказ і Степ, очевидно, потрібні будуть й інші останки", — каже Гʼюз.

Деякі скелети свідчать про те, що жінки активно користувалися луком і стрілами.

"Їхні пальці викривлені, тому що вони часто використовували стріли. Зміни на суглобах пальців відбуваються не лише від полювання — це мала бути якась постійна, велика практика. Що дуже захоплює, то це те, що багато кісткових доказів також чітко свідчать про тривалий час, проведений у сідлі. Таз у жінок в основному відкритий, оскільки вони їздили верхи. Їхні кістки просто сформовані їхнім способом життя", — додала вона.

Нагадаємо, в Італії під час розкопок виявили печеру містичного циклопа.

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