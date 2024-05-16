Штучний інтелект стане дотепнішим: чого він навчився

Для навчання ШІ вчені використовували уривки з американських ситкомів, зокрема серіалів «Друзі» та «Теорія великого вибуху».

Завдяки науковцям Гронінгенського університету (Нідерланди) штучний інтелект навчився розпізнавати сарказм. Вчені вважають, що це допоможе безперебійному спілкуванню з людьми.

Про це повідомляє The Guardian.

Для навчання ШІ вчені використовували уривки з американських ситкомів, зокрема серіалів "Друзі" та "Теорія великого вибуху".

Метт Колер з лабораторії мовленнєвих технологій Університету Гронінгена стверджує, що у цьому проєкті є щось більше, ніж навчання алгоритмам, тому іноді навіть найкрихітніші коментарі не можна сприймати буквально, а натомість їх слід інтерпретувати як діаметральну протилежність.

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Колер сказав, що сарказм пронизує наш дискурс більше, ніж ми можемо оцінити, тому розуміння цього має вирішальне значення, якщо люди та машини хочуть безперебійно спілкуватися.

Дослідники стверджують, що після тренування ШІ міг виявляти сарказм у майже 75% реплік, кажуть дослідники.

На думку вчених, дана робота дозволить штучному інтелекту не тільки дотепніше вести бесіду з людьми, а й краще помічати негативний тон у мові, образи та елементи розпалювання ненависті.

Нагадаємо, штучний інтелект (ШІ), який продемонстрував би узагальнений інтелект людського рівня, можна створити протягом трьох-восьми років. Це "відкриє двері до "суперінтелекту" протягом дуже короткого проміжку часу.

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