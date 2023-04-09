Такого ще не бачили: вчені виявили нейтронну зірку

Деякі вчені взагалі вважають, що їх не може існувати.

Вченим вперше вдалося виявити гіпотетичну "дивну зірку". Вона належить до класу кваркових зірок і їх поки що ніколи не знаходили.

Про це пише ScienceAlert.

Нове дослідження передбачає, що ця нейтронна зірка насправді може бути першим виявленим представником гіпотетичного класу зірок, що називаються кварковими зірками.

Ця неймовірно компактна зірка, яка за розмірами не перевищує сферу діаметром 10 км, має найменшу масу серед усіх відомих нейтронних зірок. Як показало попереднє дослідження, зірка, розташована на відстані 8150 світлових років від нас має масу, що еквівалентна 77% маси Сонця.

Але це дуже дивно, адже астрономи вважають, що нейтронні зірки можуть мати найменшу масу, яка еквівалентна 1,17 мас Сонця. Тобто в будь-якому випадку це дуже дивний об'єкт, і нейтронні зірки не можуть мати таку маленьку масу.

Нейтронними зірками називають дуже щільні залишки померлих великих зірок, що мають неймовірно високу щільність і дуже маленький розмір. Ці зірки складаються з нейтронів, тому отримали таку назву.

Раніше стало відомо, що космічний телескоп Габбл надіслав на Землю нове зображення галактики під назвою UGC 2890, розташованої на відстані 30 млн світлових років від нас. Ця спіральна галактика схожа на наш Чумацький Шлях і 14 років тому астрономи побачили тут вибух наднової.

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