Вчені пояснили, що відбудеться з тілом людини, яка померла на Місяці

На Землі процеси розкладання тіла людини добре вивчені, але що станеться, якщо смерть трапиться в космосі чи на Місяці? NASA вже має певні плани для таких надзвичайних ситуацій, хоча на практиці це поки не відбувалося.

Про це повідомило видання IFLScience.

Якщо трагедія станеться під час виходу у відкритий космос, тіло мають повернути до шлюзу й залишити в герметичному скафандрі, щоб уникнути неприємного запаху через розкладання. На борту МКС тіло перемістять до холодного приміщення для збереження, після чого його можуть доставити на Землю або знищити в атмосфері разом із відходами.

"Ви, звичайно, можете викинути тіло в космос, перетворивши колишнього колегу на потенційно небезпечне космічне сміття. Але це фактично суперечить угоді ООН про запобігання утворенню космічного сміття, потенційно перетворивши ці зворушливі проводи на міжнародний інцидент", - йдеться в повідомленні.

Для місій на Місяць і Марс NASA поки не має остаточного плану. У разі смерті на борту космічного корабля пропонується використовувати роботизований маніпулятор для розміщення тіла в спеціальний мішок. Після заморожування труп може бути підданий вібраціям, щоб його розкласти на дрібні частинки, які потім доставлять на Землю.

Якщо людина помре на поверхні Місяця, її тіло зіткнеться з умовами, які значно відрізняються від земних. На думку вчених, однією з можливих стратегій є кремація для знищення земних мікробів, що можуть забруднити поверхню Місяця. Альтернативно, тіло можуть поховати або просто залишити на місці, залежно від обставин.

Якщо ж тіло буде покинуто на Місяці, розкладання відбуватиметься дещо по-іншому. В умовах космічного вакууму бактерії швидко загинуть, а в разі смерті вдень вода з тіла випарується, значно сповільнюючи процес розкладу. Після того, як на Місяці настане ніч, тіло людини замерзне, а бактерії, що могли б розкладати його, припинять свою діяльність через відсутність необхідних умов. Без атмосфери і магнітного поля, Сонце здатне швидко зруйнувати органічні залишки, хоча цей процес триватиме довго. В результаті тіло може перетворитися на мумію, а кістки зберегтися на Місяці протягом мільйонів років.

Температурні перепади на супутнику Землі, де температура може коливатися від мінус 170°C до плюс 120°C, також ускладнюють процес розкладу, змушуючи тіло то замерзати, то відтавати, що затягне цей процес

Нагадаємо, космічний апарат готується дослідити темний бік Меркурія.

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