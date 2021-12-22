Вчені виявили під водою руїни втраченого легендарного храму Геркулеса (відео)

Спеціалісти також знайшли внутрішню гавань.

Біля берегів Іспанії, в Кадіській бухті, було знайдено втрачений храм фінікійського бога Мелькарта. Стародавні римляни ототожнювали його з Геркулесом, а стародавні греки – із Гераклом.

Про це пише Daily Mail.

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Храм Геркулеса Гадітана описується в стародавніх записах, датованих IX століттям до н.е., і археологи вважають, що серія затоплених споруд і є цим давно втраченим храмом.

Група вчених із Севільського університету, використовуючи технологію лідару — виявлення та визначення дальності за допомогою лазерів і аерофотознімків, знайшла під водою сліди монументальної будівлі поблизу острова Санкті-Петрі. Команда визначила прямокутну будову завдовжки 300 м та шириною 150 м, яка, на їхню думку, і є руїнами стародавнього святилища.

Поряд із виявленням потенційного місця будівництва храму, команда також знайшла внутрішню гавань на південь від споруди, яка менш як два століття тому була зоною повеней. Це було важливе римське поселення вздовж узбережжя з різними будівлями, переважно римського періоду, які вченим ще належить визначити.

Храм Геркулеса Гадітана був конструкцією з колонами та вічним вогнем на вівтарі, який підтримувався священиками вдень і вночі.

Зображення між колонами демонстрували 12 подвигів Геркулеса, вирізьблених з бронзи. Геракл здійснив 12 подвигів як покарання за вбивство своєї дружини Мегари і 5 дітей після того, як його звела з розуму дружина Зевса Гера — богиня сім'ї та шлюбу. Підношення храму розміщувалися всередині вхідних колон, а весь храм розташовувався на піднесеному кам'яному постаменті.

Нагадаємо, у гробницях на Кіпрі, які належать до періоду правління єгипетської цариці Нефертіті, вчені знайшли сотні похоронних предметів, останки понад 100 людей, а також золотий кулон у формі квітки лотоса з інкрустацією з дорогоцінного каміння, схожий на ті, які носила дружина давньоєгипетського царя.

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