Чи можна провозити консервацію через кордон: правила та обмеження

Домашню консервацію через кордон провозити заборонено, оскільки вона не має необхідних сертифікатів безпеки.

Перетинаючи кордони між різними державами, кожен українець має враховувати специфічні митні регулювання щодо переміщення різноманітних товарів. Зокрема, українці часто цікавляться, чи можна перевозити закрутки через кордон.

Якщо ви плануєте взяти з собою домашні закрутки або інші консервовані продукти, варто заздалегідь дізнатися про чинні правила та обмеження.

Чи дозволено перевозити консервацію через кордон

Консервацію можна перевозити через кордон, але це залежить від країни призначення та її митних правил. У більшості випадків існують обмеження на перевезення продуктів харчування, особливо якщо вони виготовлені в домашніх умовах. Основні вимоги стосуються санітарної безпеки продуктів і їх відповідності стандартам.

Домашні закрутки часто заборонені через відсутність сертифікатів якості, які підтверджують їх безпеку. Натомість закрутки, виготовлені промисловим способом, зазвичай допускаються до перевезення за умови, що вони запаковані в герметичну тару та мають етикетки з інформацією про склад, виробника та термін придатності.

Перед подорожжю обов’язково ознайомтеся з митними правилами країни, до якої прямуєте, оскільки вони можуть суттєво відрізнятися. У деяких країнах існують суворі заборони на ввезення продуктів харчування, щоб запобігти поширенню шкідників, хвороб або чужорідних видів.

Європейський Союз запровадив надзвичайно суворий контроль щодо ввезення харчових продуктів тваринного походження. Так, відповідно до регламентів ЄС встановлено такі правила:

Будь-які м’ясні продукти та їстівні субпродукти, а також молочні вироби підлягають обов’язковому прикордонному ветеринарному контролю

Дозволяється ввозити до 2 кг сухого дитячого молока, спеціального дитячого харчування та продуктів, необхідних за медичними показаннями, за умови цілісності упаковки та відсутності потреби в охолодженні

Щодо рибної продукції – дозволено ввозити до 20 кг свіжої чи готової риби або одну рибину, якщо її вага перевищує зазначений ліміт

Стосовно кормів для тварин – дозволено ввезення лише спеціального корму для домашніх улюбленців (до 2 кг) за медичними показаннями, в закритій упаковці

Раніше ми писали, які ліки не дозволено перевозити через кордон. Більше про це читайте у новині.

Читайте також: