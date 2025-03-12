На Волині 17-річний хлопець відкрив стрілянину в школі: є постраждалі

За такі дії хлопцю загрожує від 3 до 7 років ув’язнення.

На Волині 17-річний хлопець приніс до своєї колишньої школи пневматичний пістолет, хизувався ним перед учнями, а потім почав стріляти металевими кульками.

Про це повідомили в поліції регіону.

Внаслідок цього постраждали двоє школярів, один із них звернувся по медичну допомогу.

Як повідомили у поліції, інцидент стався 6 березня в селі Суходоли Володимирського району.

Правоохоронці вилучили зброю та оголосили юнакові підозру за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство).

Сьогодні йому мають обрати запобіжний захід.

Нагадаємо, 10 березня на Ківерцівщині Волинської області батько знайшов тіло 9-річного сина у підсобному приміщенні. Попередньо встановлено, що на дитину впали дерев'яні плити, які стояли біля стіни.

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