На Волині 17-річний хлопець відкрив стрілянину в школі: є постраждалі

За такі дії хлопцю загрожує від 3 до 7 років ув’язнення.
На Волині 17-річний хлопець приніс до своєї колишньої школи пневматичний пістолет, хизувався ним перед учнями, а потім почав стріляти металевими кульками.
Про це повідомили в поліції регіону.
Внаслідок цього постраждали двоє школярів, один із них звернувся по медичну допомогу.
Як повідомили у поліції, інцидент стався 6 березня в селі Суходоли Володимирського району.
Правоохоронці вилучили зброю та оголосили юнакові підозру за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство).
Сьогодні йому мають обрати запобіжний захід.
Нагадаємо, 10 березня на Ківерцівщині Волинської області батько знайшов тіло 9-річного сина у підсобному приміщенні. Попередньо встановлено, що на дитину впали дерев'яні плити, які стояли біля стіни.
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