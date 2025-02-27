Чи справді собаки все розуміють: нове дослідження дає вражаючі результати

Хоча собаки не можуть говорити, вони чудово передають свої почуття через поведінку.

Дослідники з Канади підтвердили, що собаки можуть розуміти до 200 слів, а їхній словниковий запас залежить від породи, навчання та регулярних тренувань.

Про це пише T4.

Учені провели опитування серед 165 власників собак, щоб з’ясувати, на які слова та фрази реагують їхні улюбленці. Крім того, було проведено експеримент, під час якого фахівці безпосередньо спостерігали за тим, як собаки сприймають команди.

Результати виявилися вражаючими: у середньому собаки розуміють 89 слів, але деякі здатні сприймати понад 200.

Найпоширеніші команди для всіх порід – це "сидіти", "лежати", "до мене", "ні", а також власне ім’я собаки.

Які породи розуміють найбільше слів

Дослідники встановили, що словниковий запас собак залежить від їхньої породи. Найкраще сприймають людську мову такі породи:

Бордер-колі

Німецька вівчарка

Чихуахуа

Бішон-фрізе

За словами науковців, ці породи історично взаємодіяли з людьми, тому вони краще сприймають як вербальні, так і невербальні сигнали.

Як покращити спілкування з собакою

Науковці зі Швейцарії та Франції провели окреме дослідження, яке довело, що інтонація та емоції відіграють важливу роль у спілкуванні з собакою. Фахівці радять:

Не кричати на улюбленця, навіть якщо він поводиться неслухняно. Підтримувати зоровий контакт під час команд. Регулярно тренувати собаку, повторюючи слова та жести.

Власники, які уважно спостерігають за улюбленцями, можуть легко зрозуміти, коли ті радіють чи тривожаться.

Нагадаємо, у Західній Вірджинії (США) на фермерських угіддях знайшли 10-річну кішку, яка була прив’язана до стовпа на 12-градусному морозі. Поруч із твариною лежала рукописна записка від господаря, який пояснив, що більше не може її доглядати.

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