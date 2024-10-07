Чи треба перекопувати город восени: коли і як це найкраще робити

Осіннє перекопування землі вважається однією з важливих процедур, які сприяють відновленню ґрунту після збору врожаю. Однак, все частіше виникає запитання: чи дійсно це необхідно, чи можна обійтися тільки весняним перекопуванням? Отже, розберімося остаточно, чи треба перекопувати город восени, коли і як це найкраще зробити.

Навіщо перекопувати землю: пояснення досвідчених господарів

Городники рекомендують обов’язково перекопувати землю восени, і на це є декілька причин.

Під час перекопування значно простіше вносити органічні та мінеральні добрива, вапнувати ґрунт для розкислення. Ефект від проведення підживлення та оновлення землі підвищується у кілька разів.

Не ростимуть бур’яни, так як після перекопування вони залишатимуться глибоко в землі.

Шкідники та їхні личинки, хвороботворні бактерії й інші шкідливі організми, які після перекопування опиняються на поверхні, швидко гинуть.

Поліпшується структура ґрунту, він стає пухким, добре пропускає кисень та вологу, не ущільнюється за зиму і навесні швидше прогрівається.

Після осіннього перекопування ділянка чиста, немає бур’янів, листя й іншого сміття, тому навесні значно менше роботи.

Коли і як краще перекопувати город

Восени найкраще перекопувати ділянку після збору врожаю наприкінці жовтня – початку листопада. Все залежатиме від погодних умов регіону проживання, але роботу краще провести до початку затяжних осінніх дощів.

Глибина перекопування буде залежати від того, що садитиметься на ділянці наступного року. Для картоплі, буряка, моркви, гарбузів, динь та петрушки глибина має бути до 25 сантиметрів. Для томатів, перцю, редиски, огірків та бобових – 10 сантиметрів.

Під час осіннього перекопування не слід перевертати землю, а краще перекладати, щоб зберегти корисну мікрофлору. Бур’яни треба вибирати й викидати, не варто залишати їх у землі. Якщо ґрунт твердий та кам’янистий, треба копати на два багнети лопати й перевертати землю, щоб наситити її вологою та киснем.

Якщо земля вимагає перекопування, але немає часу цим займатися, тоді варто посіяти сидерати. Ці рослини розпушать ґрунт на глибину до 2 метрів, наситять його корисними речовинами, знизять активність хвороботворних бактерій.

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