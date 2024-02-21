Чому не квітнуть нарциси: 9 основних причин і їх вирішення

Улюблені нарциси не квітнуть навесні? Причин може бути декілька, тому потрібно розібратися і вирішити проблему.

Про найпоширеніші причини того, що нарциси не квітнуть, краще дізнатися ще до того, як ви посадили рослину. Тоді у вас буде більше шансів вирішити проблему. Найчастіше нарциси не випускають бутони через неправильно підібране місце висаджування чи невідповідні умови. І хоча ці квіти важко назвати вибагливими, є певні фактори, на яких потрібно звертати увагу.

Кислий ґрунт

Нарцисам подобаються слабокислі або нейтральні ґрунти з показником pH від 5 до 7. Тому краще перевірте рівень до того, як будете висаджувати рослину на квітник. Якщо ви вже висадили нарциси, спробуйте розкислити ґрунт. Для цього підійде вапняне борошно (350 г на 1 кв. метр), доломітове борошно (200-300 г на 1 кв. метр) або крейда (150-200 г на 1 кв. метр).

Надто щільне висаджування

Якщо ваші нарциси квітнули щороку, але раптом припинили вибивати бутони, пригадайте, коли ви востаннє їх розсаджували. Ці багаторічні квіти можуть дуже швидко розростися, а коли у сусідніх рослин переплітається коріння, то бутони вже не зав'язуються, адже відбувається сильна конкуренція за вологу і поживні речовини. В такому разі просто розсадіть рослини. Однак, враховуйте, що перший рік після пересаджування нарциси можуть не квітнути, і це нормально. Їх потрібен час, щоб оговтатися від стресу.

Надлишок або дефіцит корисних речовин

Якщо вирощувати нарциси на збіднених ґрунтах, потрібно щорічно після завершення квітіння (поки листя ще зелене) вносити у землю комплекс спеціальних добрив для квітучих цибулинних рослин. Підійде і добриво на основі калію та фосфату (на 1 кв. метр розраховуйте приблизно 40-50 г).

Зарано обрізали листя

Якщо минулого сезону ви надто рано обрізали листя, то цьогоріч нарциси навряд чи будуть квітнути. Надземну частину рослини фахівці радять видаляти лише тоді, коли вона пожовкла і зів'яла природним шляхом. Інакше через відсутність фотосинтезу в цибулині не з'явиться зародок квітки.

Погане освітлення

Якщо висадити нарциси в глибокій тіні, то вони будуть лише нарощувати зелену масу, але відмовлятимуться квітнути. Тому, якщо ви хочете милуватися ніжними бутонами навесні, обов'язково пересадіть нарциси на сонячну ділянку або позбудьтесь об'єктів, які створюють тінь.

Мало води

Як змусити квітнути нарциси / Фото: Unsplash

Навесні нарциси особливо потребують вологи, адже вони ростуть і формують бутони. Також вода їм потрібна і 1,5 місяця після завершення квітіння. Хоча ця рослина вважається посухостійкою і невибагливою, саме в цей період потрібно приділити особливу увагу її підливанню. Земля повинна бути вологою на глибину до 30 см. Але не допускайте і застоювання вологи, щоб не загнивало коріння. В другій половині літа поливати нарциси не потрібно.

Невідповідний клімат

Через морозну і безсніжну зиму цибулини можуть відмирати, тому краще ще з осені проводити мульчування ґрунту тріскою, торфом, сухим листям чи тирсою. Якщо ж взимку відсутній холод, це також негативно позначається на нарцисах, адже для правильного формування цибулин їх потрібен хоча б короткий період холодної погоди.

Сіра гнилизна

Якщо бутони зав'язалися, а тоді засохли, не розквітнувши, можливо, нарциси атакувала хвороба під назвою сіра гнилизна. Розвивається вона через загущенність висаджування та надмірну вологість. Щоб провести профілактику, обприскуйте насадження 0,5% розчином хлорокису міді чи 1% бордоською рідиною (інтервал 10-12 днів, виключивши період квітіння).

Шкідники

Якщо цибулини були пошкоджені комахами або гризунами, у нарцисів просто не буде сил на квітіння. Миші гризуть цибулини нарцисів не так часто, тому що вони мають неприємний запах, а ось кроти можуть стати причиною загибелі, самі того не бажаючи. Вони підривають коріння, створюючи свої ходи під землею. Дуже шкодять нарцисам кореневий цибульний кліщ і цибулинні нематоди, які засновують свої колонії на квітнику.

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