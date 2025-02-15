У суботу, 15 лютого, чемпіонат світу з біатлону-2025 у швейцарському Ленцергайде продовжився чоловічою спринтерською гонкою.

Україну в ній представляли чотири біатлоністи: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко і Тарас Лесюк.

Найкращий результат серед українців показав Дудченко, який з ідеальною стрільбою посів 35-те місце. Крім нього, до персьюту також відібралися Мандзин (36-та позиція) та Підручний (37-ма).

Виграв спринт норвежець Йоганнес Бьо, для якого це 21-ша золота медаль на чемпіонатах світу. За цим показником він став абсолютним рекордсменом, обійшовши легенарного Уле-Ейнара Бйорндалена (20).

Срібним призером сенсаційно став американець Кемпбелл Райт, а "бронзу" здобув француз Кантен Фійон-Має.

Чемпіонат світу з біатлону-2025: результати чоловічого спринту

1. Йоганнес Бьо (Норвегія, 0+0) 21:56.8

2. Кемпбелл Райт (США, 0+0) +27.7

3. Кантен Фійон-Має (Франція, 1+0) +37.0

4. Вебйорн Соерум (Норвегія, 1+1) +45.2

5. Томмазо Джакомель (Італія, 0+2) +48.1

6. Мартін Ульдаль (Норвегія 0+1) +54.7

...

35. Антон Дудченко (Україна, 0+0) +1:59.1

36. Віталій Мандзин (Україна, 2+1) +1:59.5

37. Дмитро Підручний (Україна, 1+1) +2:05.2

66. Тарас Лесюк (Україна, 1+1) +3:02.3

Зазначимо, що напередодні на ЧС-2025 з біатлону відбувся жіночий спринт, де найкращий результат серед українок показала Юлія Джима, яка посіла 18-те місце.

Планетарна першість триватиме до 23 лютого. Наступними гонками стануть жіночий і чоловічий персьюти, які відбудуться в неділю, 16 лютого. Початок – о 13:05 та 16:05 за київським часом відповідно.

Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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