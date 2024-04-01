Чому собака згортається калачиком уві сні: господарі тварин повинні про це знати

Господарі собак часто звертають увагу, що їхні улюбленці сплять, згорнувшись калачиком. Що означає ця поза?

Виявляється, чотирилапі друзі не просто так згортаються у клубок перед відпочинком. Така цікава поза пояснюється довгими роками еволюції.

Фахівці називають три основні причини, чому собаки зготаються калачиком уві сні.

Найперша і найголовніша — заради захисту. Якщо під час підготовки до сну собака не згорнеться у клубок, вона буде відчувати себе вразливою до різноманітних небезпек (навіть, якщо в реальному житті їх немає). Тварина не зможе повністю розслабитися і міцно заснути.

Чому поза "калачиком" допомагає собаці відчути себе у безпеці? Все дуже просто: тварина прикриває живіт, який вважається найбільш вразливою частиною її тіла. Так ворогові складніше атакувати.

Ще одна причина також доволі проста. Собака робить так заради збереження тепла. Поза "калачиком" допомагає максимально вберегти тепло тіла, що особливо важливо у холодні місяці. Навіть у будинку собаці може бути прохолодно, а собака, на відміну від людини, не може накритися ковдрою чи пледом. Правильна поза для сну допоможе їм у цьому.

Остання причина — собаці так просто зручно. Не варто забувати про банальний комфорт. Тваринам подобається спати, згорнувшись калачиком, тому що така поза допомагає отримати максимальне розслаблення під час відпочинку.

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