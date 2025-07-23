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День ангела 23 липня: кого та як вітати з іменинами
23 липня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 23 липня
23 липня 2025 року привітайте з іменинами Андрія, Віталія, Трохима, Федора, Ганну.
Андрій — давньогрецьке походження, означає “мужній”. В дитинстві наполегливий, непосидючий. В дорослому віці стає спокійним, великодушним.
Віталій — латинське ім’я, перекладається як “життєвий”. В дитинстві швидко навчається новому, доброзичливий. В дорослому віці стає веселим, товариським.
Трохим — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “вихованець”. В дитинстві активний, часто себе критикує. В дорослому віці стає чесним, благородним.
Федір — давньогрецьке походження, означає “подарунок Бога”. В дитинстві тихий, часто боязкий. В дорослому віці стає емоційним, впевненим в собі.
Ганна — давньоєврейське ім’я, перекладається як “блага”. В дитинстві нестримна, добра. В дорослому віці стає працьовитою, доброзичливою.
День ангела 23 липня — душевні привітання в прозі
Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч — у щасливі миті та у хвилини тиші, коли потрібна підтримка. Нехай оберігає серце, надихає душу й веде правильним шляхом до гармонії, радості та добробуту.
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З Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель ніколи не залишав тебе без своєї ласки й сили. Нехай життя буде світлим, думки — чистими, а серце — відкритим до любові, віри та добра. Радості тобі, тепла і впевненості в кожному кроці!
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В цей особливий день бажаю тобі світла, якого не затьмарять турботи, і спокою, що дарує віру в себе. Нехай Ангел-охоронець буде завжди на варті твого щастя, здоров’я й добробуту. Нехай усе задумане здійснюється легко і з любов’ю!
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Зі святом твого небесного захисника! Хай твій ангел завжди надихає тебе на добрі справи, зберігає від негараздів і дарує відчуття затишку, навіть у складні дні. Бажаю миру, гармонії й теплих сердець поруч!
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У День ангела бажаю тобі небесної підтримки, внутрішнього світла і сили духу. Нехай охоронець твого імені завжди йде поруч, допомагає долати труднощі та відкривати нові горизонти. Світла дорога хай веде тебе до щастя й душевного спокою.