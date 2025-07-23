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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
214
Час на прочитання
2 хв

День ангела 23 липня: кого та як вітати з іменинами

23 липня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 23 липня, день ангела

Який сьогодні, 23 липня, день ангела / © Pixabay

Хто святкує день ангела 23 липня

23 липня 2025 року привітайте з іменинами Андрія, Віталія, Трохима, Федора, Ганну.

Андрій — давньогрецьке походження, означає “мужній”. В дитинстві наполегливий, непосидючий. В дорослому віці стає спокійним, великодушним.

Віталій — латинське ім’я, перекладається як “життєвий”. В дитинстві швидко навчається новому, доброзичливий. В дорослому віці стає веселим, товариським.

Трохим — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “вихованець”. В дитинстві активний, часто себе критикує. В дорослому віці стає чесним, благородним.

Федір — давньогрецьке походження, означає “подарунок Бога”. В дитинстві тихий, часто боязкий. В дорослому віці стає емоційним, впевненим в собі.

Ганна — давньоєврейське ім’я, перекладається як “блага”. В дитинстві нестримна, добра. В дорослому віці стає працьовитою, доброзичливою.

День ангела 23 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 23 липня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

День ангела 23 липня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч — у щасливі миті та у хвилини тиші, коли потрібна підтримка. Нехай оберігає серце, надихає душу й веде правильним шляхом до гармонії, радості та добробуту.

***

З Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель ніколи не залишав тебе без своєї ласки й сили. Нехай життя буде світлим, думки — чистими, а серце — відкритим до любові, віри та добра. Радості тобі, тепла і впевненості в кожному кроці!

***

В цей особливий день бажаю тобі світла, якого не затьмарять турботи, і спокою, що дарує віру в себе. Нехай Ангел-охоронець буде завжди на варті твого щастя, здоров’я й добробуту. Нехай усе задумане здійснюється легко і з любов’ю!

***

Зі святом твого небесного захисника! Хай твій ангел завжди надихає тебе на добрі справи, зберігає від негараздів і дарує відчуття затишку, навіть у складні дні. Бажаю миру, гармонії й теплих сердець поруч!

***

У День ангела бажаю тобі небесної підтримки, внутрішнього світла і сили духу. Нехай охоронець твого імені завжди йде поруч, допомагає долати труднощі та відкривати нові горизонти. Світла дорога хай веде тебе до щастя й душевного спокою.

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Дата публікації
Кількість переглядів
214
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