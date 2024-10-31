Дешева робоча сила: на ТОТ привозять білоруських будівельників

Білорусів звозять туди примусово, змінами на три місяці

Таким чином, до окупованого Маріуполя прибули уже білоруські працівники, пише Центр національного спротиву.

У розмові з місцевими вони розповідають, що їх звозять примусово, адже погрожують в іншому випадку звільнити й закрити двері до всіх будівельних компаній в країні.

Завезення будівельників на ТОТ відбувається з відома білоруського фейкового уряду. Це засвідчує ще один випадок торгівлі своїми людьми у виконанні божевільного диктатора Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, нещодавно самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко сказав, що на "300 відсотків" переконаний, що керівництво України хотіло б ядерного конфлікту з Росією.

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