Дізнайтеся за своєю датою народження, ким ви були в минулому житті
Простий нумерологічний розрахунок допоможе дізнатися більше про свою душу та можливі ролі у попередніх втіленнях.
Багатьох людей хоча б раз у житті цікавило питання: чи могли ми жити раніше в іншій епосі, мати іншу професію або навіть зовсім іншу долю? Ідея перевтілення душі існує в різних культурах понад тисячу років. Деякі духовні вчення стверджують, що душа людини проходить багато життів, набуваючи досвіду та знань. Одним із популярних способів спробувати зазирнути у своє минуле є нумерологія. Вона пропонує прості розрахунки за датою народження, які, за словами прихильників цієї практики, можуть підказати, яку роль могла виконувати людина у попередньому житті.
Як розрахувати своє число минулого життя
Для цього знадобиться лише ваша повна дата народження. Необхідно скласти всі цифри дати до отримання однозначного числа. Наприклад, якщо людина народилася 25.03.1985, розрахунок виглядатиме так: 2 + 5 + 0 + 3 + 1 + 9 + 8 + 5 = 33, 3 + 3 = 6. Отримане число і вважається умовним числом минулого життя.
Що означає ваше кармічне число
Число 1 — лідер або правитель. У попередньому житті люди з таким числом могли бути керівниками, військовими або правителями. Вони звикли брати відповідальність і вести інших за собою.
Число 2 — миротворець. Ймовірно, у минулому житті такі люди були посередниками, радниками чи дипломатами. Їхнім завданням було залагоджувати конфлікти та допомагати іншим знаходити спільну мову.
Число 3 — митець або творча особистість. Люди з цим числом могли бути художниками, музикантами чи оповідачами. Вони приносили у світ красу та натхнення.
Число 4 — будівничий. Це число часто пов’язують із ремісниками, майстрами та людьми, які створювали щось важливе для суспільства: будинки, інструменти або дороги.
Число 5 — мандрівник. У минулому житті такі люди могли бути дослідниками, купцями або моряками. Їх приваблювали нові країни, пригоди та відкриття.
Число 6 — наставник. Це число часто пов’язують із людьми, які допомагали іншим: учителями, лікарями або духовними наставниками.
Число 7 — мудрець. У попередньому житті люди з цим числом могли бути філософами, вченими або духовними шукачами, які прагнули пізнати глибокі істини.
Число 8 — впливова особистість. Такі люди могли бути правителями, великими торговцями або людьми, які мали значний вплив на суспільство.
Число 9 — гуманіст. Ймовірно, у минулому житті ці люди допомагали іншим, займалися благодійністю або служили суспільству.