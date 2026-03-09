Дізнайтеся за своєю датою народження, ким ви були в минулому житті

Яке ваше кармічне число / © www.freepik.com/free-photo

Багатьох людей хоча б раз у житті цікавило питання: чи могли ми жити раніше в іншій епосі, мати іншу професію або навіть зовсім іншу долю? Ідея перевтілення душі існує в різних культурах понад тисячу років. Деякі духовні вчення стверджують, що душа людини проходить багато життів, набуваючи досвіду та знань. Одним із популярних способів спробувати зазирнути у своє минуле є нумерологія. Вона пропонує прості розрахунки за датою народження, які, за словами прихильників цієї практики, можуть підказати, яку роль могла виконувати людина у попередньому житті.

Як розрахувати своє число минулого життя

Для цього знадобиться лише ваша повна дата народження. Необхідно скласти всі цифри дати до отримання однозначного числа. Наприклад, якщо людина народилася 25.03.1985, розрахунок виглядатиме так: 2 + 5 + 0 + 3 + 1 + 9 + 8 + 5 = 33, 3 + 3 = 6. Отримане число і вважається умовним числом минулого життя.

Що означає ваше кармічне число