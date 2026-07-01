Як пасинкувати томати: які листя ні в якому разі не можна обривати

Пасинкування помідорів

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Щоб отримати хороший урожай томатів, мало просто поливати грядки — потрібно ще й правильно обрізати кущі. Багато городників роблять велику помилку: або зрізають занадто багато листя, або залишають кущі заростати. Фахівці попереджають, що від кількості листя залежить, якими виростуть помідори і як швидко вони дозріють. Для цього важливо точно знати, яке листя можна сміливо прибирати, а яке чіпати категорично не можна.

Яке листя потрібно видаляти першим

Обрізати кущі треба поступово і вчасно. Насамперед прибирають найстаріші та зіпсовані листки. До них відносяться сім’ядольні листочки — це ті перші маленькі листки, які з’являються з насіння. З часом вони жовтіють і в’януть, тому їх зривають першими.

Також треба стежити за здоров’ям рослин — будь-які листки з плямами, сухими краями, ознаками хвороб або ті, що сильно пожовтіли через холодні ночі, треба зрізати негайно. Це зупинить поширення інфекції по всьому кущу та захистить сусідні рослини.

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Коли помідори на найнижчій кисті виросли до своїх максимальних розмірів і почали світлішати або буріти, все листя під ними можна сміливо зрізати. Це допоможе повітрю краще циркулювати біля землі. А коли плоди вже почнуть червоніти чи жовтіти, можна обрізати листки прямо над цією кистю — так урожай дозріє значно швидше.

Які листя категорично заборонено зрізати

Якщо занадто захопитися ножицями, можна повністю зупинити ріст помідорів. Є листя, яке чіпати не можна за жодних умов. Поки томати на гілці ще маленькі та зелені, три листки, які ростуть вище над ними, залишають недоторканими. Вони годують цю кисть завдяки сонцю, і якщо їх прибрати, помідори так і залишаться дрібними.

Також на початку росту перших плодів важливо залишати два нижні листки прямо під зеленою кистю, бо вони дають сили кореневій системі. Головне табу — це верхівка куща та все молоде верхнє листя. Ця маківка допомагає рослині дихати та охолоджуватися у сильну літню спеку.

Три головні правила безпечного обрізання

Щоб не погубити помідори, дотримуйтеся трьох простих правил:

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За один раз з одного куща можна зрізати максимум два листки на тиждень. Якщо видалити більше, корінь продовжуватиме гнати воду, а випаровувати її не буде чим, через що все інше листя скрутиться в трубочку.

Капітально обрізати кущі можна лише через 45 днів після висадки розсади в ґрунт. Перші півтора місяця помідори мають вільно нарощувати зелень, щоб зміцнити стовбур.

На дорослому кущі завжди має залишатися не менше 25–30 листків, які необхідні для нормального життя рослини.

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