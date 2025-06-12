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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
118
Час на прочитання
2 хв

Як позбутись мошок на кухні: прості, але дієві поради

Ці настирливі мошки з’являються раптово — і так само швидко розмножуються.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Кухня

Кухня / © pixabay.com

Мошки на кухні — часта проблема в теплу пору року, яка дратує навіть найохайніших господарів. Вони кружляють над фруктами, сміттям і раковиною, залишаючи відчуття антисанітарії.

ТСН.ua зібрали корисні поради в боротьбі з мошкорою.

Фахівці пояснюють: найпоширеніші кухонні мошки — це дрозофіли, або плодова муха. Вони «полюють» на бродячі соки фруктів, овочів, кисломолочні продукти і залишки у мийці. Їм достатньо навіть кількох крапель бродячого соку, щоб почати розмноження.

Чому з’являються мошки:

  • Перезрілі фрукти та овочі, які зберігаються відкрито.

  • Відкрите відро для сміття чи залишки їжі у мийці.

  • Брудні губки, ганчірки або пляшки з-під солодкого напою.

  • Погана вентиляція або затримка вивезення органічного сміття.

Мошки потрапляють у житло через відкриті вікна, з покупками або просто вилуплюються з личинок, які були на фруктах ще в магазині.

Як позбутися мошок: 5 ефективних рішень

Позбудьтесь джерела розмноження. Викиньте зіпсовані продукти, ретельно вимийте поверхні, а сміття виносьте щодня.

Очистіть мийку. Залийте в злив гарячу воду з оцтом або содою, щоб позбутись органічних решток.

Пастки. Зробіть пастку: у банку налийте яблучний оцет, додайте кілька крапель мила і затягніть плівкою з дірками — мошки залетять, але не зможуть вилетіти.

Не залишайте фрукти відкритими. Зберігайте їх у холодильнику або щільно закривайте.

Ретельно мийте посуд та ганчірки. Губки, рушники й ганчірки змінюйте регулярно — в них може ховатися личинка.

Чи можна позбутися мошок назавжди:

Повністю уникнути появи мошок практично неможливо, але регулярна профілактика значно зменшує ризики. Підтримуйте чистоту, не залишайте відкритих продуктів і не забувайте про вентиляцію. Якщо мошки з’являються знову — значить, десь залишилось приховане джерело їх живлення.

Нагадаємо, раніше ми писали, що розмови про комах викликають у людей фантомний свербіж.

Це через те, що коли ми чуємо або уявляємо комах, мозок активує ті ж ділянки, що й при справжньому дотику. Це явище називають «заразним свербінням».

Ще один чинник — дзеркальні нейрони, які активуються, коли ми бачимо, як інша людина чухається. Це як заразне позіхання — лише тривожніше. Крім того, тривожність, огида чи страх можуть посилювати ці відчуття. Емоції активують лімбічну систему, підсилюючи відчуття свербежу.

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