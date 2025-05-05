Як правильно обрати за місячним календарем день для посіву буряка у травні 2025

Буряк / © Freepik

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Буряк — один із найпопулярніших овочів на українських городах. Його легко вирощувати, але навіть дрібні помилки під час посадки можуть призвести до втрати частини врожаю. Щоб цього не сталося, важливо дотриматися кількох базових правил — від вибору часу до правильного розміщення насіння.

Про це пишуть Новини.LIVE.

Час посіву: орієнтуємося на погоду і ґрунт

Посадку буряка варто починати тоді, коли середньодобова температура повітря піднімається до +10…+12°C. При цьому слід перевірити і температуру ґрунту — вона має бути не нижчою за +8°C. У холодний ґрунт насіння проростатиме повільно або загниватиме, тому поспішати з посадкою не варто.

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Місячний календар травня 2025: коли сіяти буряк

Багато городників дотримуються порад місячного календаря. У 2025 році для посіву буряка у травні сприятливими є такі дати:

2, 3, 6, 11, 15, 16, 24, 25 травня — дні, коли Місяць впливає на активне проростання насіння та формування міцного коренеплоду.

Такі дати допомагають збільшити врожайність, адже посадка з урахуванням фаз Місяця стимулює природні процеси росту.

Яка ділянка підходить для посадки буряка

Буряк добре росте на легких, дренованих і родючих ґрунтах. Якщо восени ви не встигли внести органіку, зробіть це хоча б за 2–3 тижні до посадки. Важливо уникати попередників, таких як шпинат або мангольд — вони виснажують ґрунт для буряка.

Схема посадки та підготовка насіння

Перед посівом насіння потрібно підготувати — замочити у теплій воді на добу. Далі виконуємо послідовні дії:

Глибина борозен — 3–4 см.

Відстань між рядками — 20–30 см.

Проміжок між насінинами — 2,5–3 см.

Після посіву ретельно зволожте ділянку й слідкуйте, щоб земля не пересихала зверху. Волога — головний чинник для рівномірних сходів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що садити біля огірків, щоб урожай був у 4 рази більшим.