ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
123
Час на прочитання
2 хв

Як врятувати стосунки: чому "секс у вівторок" стане терапією для вашої пари

У світі, де романтику часто затьмарює рутина, експерти радять просту, але дієву практику для збереження близькості в парі.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Пара у ліжку

Пара у ліжку / © Freepik

Перший у Великій Британії координатор з питань інтимної близькості Іта О’Брайен, відома завдяки серіалам «Нормальні люди» та «Бріджертони», випустила книгу, що допоможе парам відновити щирий зв’язок і довіру. У ній вона пояснює, чому «секс у вівторок» — це не банальна звичка, а ключ до глибшого емоційного контакту.

Про це пише Mail.Online.

Авторка підкреслює, що ідеалізовані сцени з романтичних фільмів — лише міф. Замість цього варто зосередитися на реальних почуттях і партнерстві без ілюзій.

«Секс у будні — це не менш важливо, ніж романтична ніч у готелі. Навпаки — це про зв’язок, довіру та щоденну турботу», — зазначає О’Брайен.

У її книзі «Інтимність» також розкриваються шкідливі стереотипи: миттєвий жіночий оргазм, ідеальна обстановка, або ж ідея, що секс має бути спонтанним і казковим. Натомість, авторка пропонує нову реалістичну формулу — секс як щоденна форма емоційної підтримки.

О’Брайен — одна з тих, хто виводить інтимні сцени з тіні сорому: вона навчає режисерів, акторів та координаторів, як ставити сцени близькості з повагою до кордонів. Вона також виступає за обов’язковість цієї ролі у кінематографі. Її підтримують такі зірки, як Джилліан Андерсон і Редж-Жан Пейдж.

Але не всі згодні: Ієн Маккеллен і Шон Бін вважають, що координатори руйнують природність сцени. Натомість сама О’Брайен переконана — це шлях до безпечного та чесного відображення інтимності.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у своїй статті видання Psychology Today розповіло, що жінки насправді думають про секс, яку роль він відіграє в їхньому житті та чому сексуальність жінки — це не просто реакція на зовнішні стимули, а складна комбінація емоцій, контексту, довіри та внутрішньої гармонії.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie