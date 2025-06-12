Як врятувати стосунки: чому "секс у вівторок" стане терапією для вашої пари

Пара у ліжку / © Freepik

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Перший у Великій Британії координатор з питань інтимної близькості Іта О’Брайен, відома завдяки серіалам «Нормальні люди» та «Бріджертони», випустила книгу, що допоможе парам відновити щирий зв’язок і довіру. У ній вона пояснює, чому «секс у вівторок» — це не банальна звичка, а ключ до глибшого емоційного контакту.

Про це пише Mail.Online.

Авторка підкреслює, що ідеалізовані сцени з романтичних фільмів — лише міф. Замість цього варто зосередитися на реальних почуттях і партнерстві без ілюзій.

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«Секс у будні — це не менш важливо, ніж романтична ніч у готелі. Навпаки — це про зв’язок, довіру та щоденну турботу», — зазначає О’Брайен.

У її книзі «Інтимність» також розкриваються шкідливі стереотипи: миттєвий жіночий оргазм, ідеальна обстановка, або ж ідея, що секс має бути спонтанним і казковим. Натомість, авторка пропонує нову реалістичну формулу — секс як щоденна форма емоційної підтримки.

О’Брайен — одна з тих, хто виводить інтимні сцени з тіні сорому: вона навчає режисерів, акторів та координаторів, як ставити сцени близькості з повагою до кордонів. Вона також виступає за обов’язковість цієї ролі у кінематографі. Її підтримують такі зірки, як Джилліан Андерсон і Редж-Жан Пейдж.

Але не всі згодні: Ієн Маккеллен і Шон Бін вважають, що координатори руйнують природність сцени. Натомість сама О’Брайен переконана — це шлях до безпечного та чесного відображення інтимності.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що у своїй статті видання Psychology Today розповіло, що жінки насправді думають про секс, яку роль він відіграє в їхньому житті та чому сексуальність жінки — це не просто реакція на зовнішні стимули, а складна комбінація емоцій, контексту, довіри та внутрішньої гармонії.