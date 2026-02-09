Якщо додати в горщик трохи цих кісточок, товстянка рясно випустить свої ніжні квіти

Як змусти грошове дерево зацвісти / © Freepik

Товстянка, або грошове дерево, зазвичай тішить густим зеленим листям, але змусити її зацвісти іноді буває непросто. У природі рослина часто квітне частіше, ніж у домашніх умовах, бо ґрунт містить поживні мікроелементи, які стимулюють розвиток коренів і цвітіння. Квітникарі знайшли простий спосіб покращити структуру та поживність ґрунту і радо поділилися своїми секретами.

Які кісточки треба додати в ґрунт, щоб змусити товстянку зацвісти

Найефективніші варіанти підживлення — це подрібнені сухі кісточки ягід, риби та птиці.

Абрикосові та персикові кісточки — класичний спосіб, який робить ґрунт пухким і повітряним. Коріння отримує легкий доступ до повітря, волога розподіляється рівномірно, і рослина починає формувати квіткові бруньки.

Риб’ячі кістки, висушені та подрібнені на дрібну крихту, повільно збагачують ґрунт мікроелементами, зміцнюють коріння і полегшують обмін речовин. Важливо, щоб кістки були сухими для уникнення запаху.

Оливкові та вишневі кісточки — природні аератори, які допомагають утримувати оптимальну вологість ґрунту. Для товстянки це особливо важливо, адже застій води може спричинити загнивання коренів.

Курячі кістки (після термічного оброблення) — дрібно подрібнені та висушені, вони повільно віддають ґрунту корисні речовини, не змінюючи його кислотність і не шкодячи рослині.

Чому сухі кісточки — це найкраще добриво для товстянки

Будь-які сухі та подрібнені кісточки виконують дві ключові функції:

Покращують структуру ґрунту — він стає легким, пухким і повітряним, коріння товстянки дихає та росте активніше. Стабілізують вологість — вода рівномірно розподіляється, а коріння не загниває, що підвищує шанс на утворення квіткових бруньок.

У таких умовах товстянка не лише росте здоровою, а й охоче випускає свої ніжні білі та рожеві квіти, даруючи справжню радість.