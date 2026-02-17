ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Різне
402
2 хв

Якщо пригорає сковорідка, допоможе метод "три краплі": готуватимете страви навіть без олії

Як правильно підготувати пательню, щоб млинці, омлет та інші страви не пригорали навіть без олії.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Що робити, щоб не пригорала сковорода

Що робити, щоб не пригорала сковорода / © Фото з відкритих джерел

Багатьом знайома ситуація: хоч би якою була сковорода — новою, дорогою чи давно випробуваною, але млинці чи картопля уперто пристають до дна. Сільські господині давно навчилися справлятися з проблемою: цей простий прийом використовують упродовж багатьох десятиліть. Метод «три краплі» працює навіть на старих пательнях і дозволяє забути про прилипання їжі назавжди. Про це пише ресурс «Одна хвилина».

Як працює метод «три краплі»

Секрет простий: потрібен правильний шар олії. Бо надлишок жиру лише створює нагар, а ось тонка рівномірна плівка робить справжні дива навіть з дуже старими сковорідками. Ось що треба зробити.

  1. Поставте чисту суху пательню на середній вогонь і добре нагрійте.

  2. На розігріту поверхню капніть три маленькі краплі олії.

  3. За допомогою паперового рушника або серветки розітріть олію по всій поверхні, включно з краями.

  4. Дайте сковороді ще хвилину прогрітися, щоб утворився антипригарний шар.

Після такої підготовки на пательні можна смажити навіть млинці без додавання олії, вони легко відходитимуть від поверхні, коли схопляться. Адже коли сковорода добре прогріта, її мікротріщини розширюються, і тонка плівка жиру заповнює їх. Завдяки цьому страви не встигають прилипати до поверхні. Якщо ж олії багато, вона горить, утворює нагар, а їжа пригорає ще швидше.

Щоб сковорода служила довше: важливі правила догляду

Навіть найкраща підготовка не врятує, якщо неправильно доглядати за посудом. Дотримуйтесь кількох простих рекомендацій, і ваша сковорідка служитиме вічно.

  • Ніколи не мийте гарячу сковороду холодною водою, це призводить до деформації.

  • Після миття завжди витирайте насухо, особливо чавун.

  • Чавунні пательні час від часу потрібно змащувати тонким шаром олії та прогрівати — це подовжить строк їхньої служби.

402
