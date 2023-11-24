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Ідеальне поєднання: які спеції найкраще підходять для риби, м’яса та птиці

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
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Ідеальне поєднання: які спеції найкраще підходять для риби, м’яса та птиці

Які спеції підходять для риби, птиці і м'яса / Фото: pixabay.com

Щоб ваша страва мала свою "родзинку", можна додати в неї суміш прянощів, які ідеально пасуватимуть і увиразнять її смак.

Спеції надають будь-якій страві ексклюзивного смаку. У кожної господині є свої секретні інгредієнти, які вона додає в суп чи котлети. Бо для приготування смачної страви потрібні не тільки м’ясо та риба, визначну роль у довершенні смаку відіграють спеції. Розповідаємо, які прянощі ідеально підходять до червоного м’яса, які для птиці, а які будуть смакувати у рибі.

Які спеції підходять для м’яса: повний список

Усі види перців надають м’ясу неперевершеного смаку і творять дива. У страви з м’ясом найкраще також додавати такі спеції:

  • паприку; 
  • сушений часник; 
  • зіру; 
  • базилік;
  • орегано;
  • карі; 
  • куркуму; 
  • барбарис; 
  • імбир; 
  • майоран;
  • мускатний горіх.

Які приправи підходять до риби: повний перелік спецій

Для приготування рибних страв, смаженої та запеченої риби ідеально підійдуть такі спеції:

  • імбир; 
  • гірчиця; 
  • коріандр; 
  • кріп;
  • чебрець; 
  • сушений часник;
  • сушена цибуля.

Також не варто забувати про лавровий лист і лимонний сік, без яких риба не буде такою смачною. 

Які спеції вибрати до птиці

Для птиці зараз продається безліч сумішей із приправ, але вони містять багато солі і консервантів. Тому краще самостійно поєднувати приправи, щоб досягти ідеального смаку у вашій страві.

У стравах із курки чи індички будуть чудово поєднуватися такі приправи:

  • розмарин; 
  • майоран;
  • карі;
  • чебрець; 
  • сушена цибуля; 
  • пастернак.

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Дата публікації
Перегляди
594
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