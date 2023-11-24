Ідеальне поєднання: які спеції найкраще підходять для риби, м’яса та птиці

Щоб ваша страва мала свою "родзинку", можна додати в неї суміш прянощів, які ідеально пасуватимуть і увиразнять її смак.

Спеції надають будь-якій страві ексклюзивного смаку. У кожної господині є свої секретні інгредієнти, які вона додає в суп чи котлети. Бо для приготування смачної страви потрібні не тільки м’ясо та риба, визначну роль у довершенні смаку відіграють спеції. Розповідаємо, які прянощі ідеально підходять до червоного м’яса, які для птиці, а які будуть смакувати у рибі.

Які спеції підходять для м’яса: повний список

Усі види перців надають м’ясу неперевершеного смаку і творять дива. У страви з м’ясом найкраще також додавати такі спеції:

паприку;

сушений часник;

зіру;

базилік;

орегано;

карі;

куркуму;

барбарис;

імбир;

майоран;

мускатний горіх.

Які приправи підходять до риби: повний перелік спецій

Для приготування рибних страв, смаженої та запеченої риби ідеально підійдуть такі спеції:

імбир;

гірчиця;

коріандр;

кріп;

чебрець;

сушений часник;

сушена цибуля.

Також не варто забувати про лавровий лист і лимонний сік, без яких риба не буде такою смачною.

Які спеції вибрати до птиці

Для птиці зараз продається безліч сумішей із приправ, але вони містять багато солі і консервантів. Тому краще самостійно поєднувати приправи, щоб досягти ідеального смаку у вашій страві.

У стравах із курки чи індички будуть чудово поєднуватися такі приправи:

розмарин;

майоран;

карі;

чебрець;

сушена цибуля;

пастернак.

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