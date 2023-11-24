Ідеальне поєднання: які спеції найкраще підходять для риби, м’яса та птиці

Щоб ваша страва мала свою "родзинку", можна додати в неї суміш прянощів, які ідеально пасуватимуть і увиразнять її смак.
Спеції надають будь-якій страві ексклюзивного смаку. У кожної господині є свої секретні інгредієнти, які вона додає в суп чи котлети. Бо для приготування смачної страви потрібні не тільки м’ясо та риба, визначну роль у довершенні смаку відіграють спеції. Розповідаємо, які прянощі ідеально підходять до червоного м’яса, які для птиці, а які будуть смакувати у рибі.
Які спеції підходять для м’яса: повний список
Усі види перців надають м’ясу неперевершеного смаку і творять дива. У страви з м’ясом найкраще також додавати такі спеції:
- паприку;
- сушений часник;
- зіру;
- базилік;
- орегано;
- карі;
- куркуму;
- барбарис;
- імбир;
- майоран;
- мускатний горіх.
Які приправи підходять до риби: повний перелік спецій
Для приготування рибних страв, смаженої та запеченої риби ідеально підійдуть такі спеції:
- імбир;
- гірчиця;
- коріандр;
- кріп;
- чебрець;
- сушений часник;
- сушена цибуля.
Також не варто забувати про лавровий лист і лимонний сік, без яких риба не буде такою смачною.
Які спеції вибрати до птиці
Для птиці зараз продається безліч сумішей із приправ, але вони містять багато солі і консервантів. Тому краще самостійно поєднувати приправи, щоб досягти ідеального смаку у вашій страві.
У стравах із курки чи індички будуть чудово поєднуватися такі приправи:
- розмарин;
- майоран;
- карі;
- чебрець;
- сушена цибуля;
- пастернак.
Читайте також:
Які спеції зіпсують будь-який суп: ніколи не додавайте їх до страви
Знижує тиск і покращує здоров’я кишківника: додайте цю спецію до свого раціону
Як правильно вибирати мелену каву, щоб напій бадьорив, мав насичений смак і аромат