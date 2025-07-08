Клопотенко викрив міф про лосося: що ми насправді купуємо в магазинах

Червона риба / © Pixabay

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Більшість українців переконані, що купують у супермаркетах справжнього лосося. Проте як виявилося, такої риби офіційно не існує.

Про це розповів відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко на своєму YouTube-каналі.

За його словами, в Україні назва «лосось» стала узагальнювальним терміном. Її використовують для позначення декількох видів червоної риби, які мають схожий вигляд і смак. Така практика вигідна торговим мережам, адже під гучною назвою можна продати дешевші види риби дорожче.

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«Ви знаєте, що тут немає лососів? Давайте розберемося. Вони такий вид, називається ло-со-се-ві. А підвид — це вже от та риба, яку ми їмо. От насправді і форель, і сьомга, і форель річкова, і голень, і горбуша — це все підвид лососевих. Коли ви приходите до магазину, ви можете сказати: „Дайте мені лосося“, і вам можуть дати що завгодно. Хіба що в Америці називають один із видів лосось антарктичний, — розповів він.

Клопотенко каже, що на полицях супермаркетів під назвою «лосось» ховається зовсім інша риба, найчастіше це форель.

«Але це, найімовірніше, форель. Найсмачніша для мене, звісно, дика форель, але її дуже мало залишилося, тому що краще робити? Купувати нашого українського коропа, його дуже багато, його вирощують в озерах. І якщо вам цікаво, я можу вам показати, як його можна їсти без кісток», — додав кулінар.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені рекомендують не купувати червону рибу, вирощену у штучних водоймах, оскільки вона не має тих поживних речовин і вітамінів, які містяться в дикій.

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