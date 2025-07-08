Клопотенко развенчал миф о лососе: что мы на самом деле покупаем в магазинах

Красная рыба / © Pixabay

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Большинство украинцев убеждены, что покупают в супермаркетах настоящего лосося. Однако, как оказалось, такая рыба официально не существует. Об этом заявил известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко на своем YouTube-канале.

Об этом рассказал украинский шеф-повар Евгений Клопотенко на своем YouTube-канале

По его словам, в Украине название «лосось» стало обобщающим термином. Его используют для обозначения нескольких видов красной рыбы, которые имеют похожий вид и вкус. Такая практика выгодна торговым сетям, ведь под громким названием можно продать более дешевые виды рыбы дороже.

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«Вы знаете, что здесь нет лососей? Давайте разберемся. Они такой вид, называется лосось-се-ви. А подвид — это уже вот та рыба, которую мы едим. Вот на самом деле и форель, и семга, и форель личковая, и голень, и горбуша — это все подвид лососей. Когда вы приходите в магазин, вы можете сказать, дайте мне лосося, и вам могут дать что угодно. Разве что в Америке называют некоторые один из видов лосось антарктический, — рассказал он.

Клопотенко рассказал, что на полках супермаркетов под названием «лосось» скрывается совсем другая рыба. Чаще всего — это форель.

«Но это везде всего форель. Самое вкусное для меня, конечно, дикая форель, но ее очень мало осталось, поэтому что лучше делать? Покупать нашего украинского карпа, его очень много, его выращивают в озерах. И если вам интересно, я могу вам показать, как его можно есть без костей», — добавил кулинар.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые рекомендуют не покупать красную рыбу, выращенную в искусственных водоемах, поскольку она не имеет тех питательных веществ и витаминов, которые содержатся в дикой.

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